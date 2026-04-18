به گزارش خبرنگار مهر، سید حسام بنی‌فاطمه، شامگاه شنبه در حاشیه هفته هنر انقلاب در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در آیین هنر انقلاب اسلامی استان گلستان، تازه‌ترین تولیدات حوزه هنر انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف رونمایی شد.

وی افزود: در این مراسم، اثر هنری مربوط به ۱۶ شهید جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ که در قالب نقاشی دیجیتال تولید شده بود، رونمایی شد؛ اثری که روایت‌گر ایثار و حماسه شهدای این مقطع مهم است.

بنی‌فاطمه ادامه داد: همچنین مجموعه چهار جلدی «راویار» که شامل روایت‌هایی از رخدادها و اتفاقات مهم دو تا سه سال اخیر در سطح استان گلستان و کشور است، رونمایی شد.

رئیس حوزه هنری گلستان با اشاره به دیگر آثار شاخص این مراسم گفت: پرتره نقاشی دیجیتال شهید جاویدالاثر هنرمند ناو دنا، شهید امید جهان‌تیغ نیز در این آیین رونمایی شد.

وی افزود: مجموعه رباعی «وقتی خدا رفیق آدم باشد» به تألیف استاد حسین عبدی و همچنین مجموعه کودک «قایم‌موشک» نیز از دیگر آثاری بود که در این نشست رونمایی شد.

بنی‌فاطمه اظهار کرد: در کنار رونمایی از این آثار، چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان گلستان نیز معرفی شد و دومین جایزه سردار شهید مازندرانی که به اقدامات جهادی هنری اختصاص دارد، به برگزیدگان اهدا شد.

وی همچنین از رونمایی دو اثر جدید در حوزه موسیقی و ۹ اثر نمایشی خبر داد و گفت: به اقتضای فرصت، سه اثر نمایشی نیز در همین مراسم اجرا شد تا بخشی از ظرفیت هنری استان به صورت زنده در معرض دید مخاطبان قرار گیرد.