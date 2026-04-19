سهم مردم در موفقیت های جنگ تحمیلی سوم؛ سنگ تمام برای ایران و انقلاب

سید حسن هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم ایران و از جمله خراسان جنوبی در ۵۰ روز گذشته به معنای واقعی در دفاع از ایران و انقلاب اسلامی سنگ تمام گذاشتند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف بیان کرد: مردم با حضور در تجمعات شبانه،نظام جمهوری اسلامی را بیمه، در سطح جهان سرفراز و حضور آنان برای نیروهای مسلح ما به نوعی قوت قلب بود و در نهایت موفقیت های بسیاری را در این جنگ تحمیلی سوم رقم زد.

هاشمی ادامه داد: به معنای واقعی می توان گفت مردم سهم اصلی را در موفقیت ها و پیروزی های جنگ تحمیلی سوم داشتند از آن جهت که دشمن متخاصم برای خیابان طرح ها و برنامه های دیگری داشت که با حضور مردم آن طرح خنثی شد.

تجلی اتحاد مقدس ایرانیان

وی افزود: در نهایت هم دشمن اسرائیلی-آمریکایی دید نمی تواند اتحاد مقدس ایرانیان که با حضور در خیابان تجلی یافت را از بین ببرد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف گفت: اگر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی هر چه بمب دارد بر سر ما بریزد و از همه امکانات نظامی خود استفاده کند و آتش بر ما بریزد باز هم اراده پولادین ملت ما را از بین نمی برد.

هاشمی با اشاره به اینکه آمریکا از همان ابتدا فهمید انسجام ملی ما خدشه دار نیست، بیان کرد: تا به امروز آمریکا با شکست مفتضحانه ای رو به رو بوده است که این به برکت یکدلی مردم در خیابان، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام بوده است.

وی ادامه داد: نقش مردم در موفقیت های جنگ تحمیلی سوم تنها مربوط به عرصه خیابان نبوده است بلکه در حوزه اقتصادی نیز افتخارآفرینی کرده فرهنگ و اصالت خود را نشان دادند.

همکاری مردم در عرصه اقتصادی

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف اظهار کرد: مردم در مسائل اقتصادی صرفه جویی را در حامل های انرژی، ارزاق و خرید کالاهای اساسی و... پیشه کردند و تنها به اندازه نیاز خود مصرف کردند که این اتفاق بسیار کمک کار کشور بود.

هاشمی بیان کرد: به توفیق الهی با این حضور مردم و همکاری مردم در بازار شاهد کمبود هیچگونه کمبودی نبودیم.

وی گفت: ان شاءالله حضور مردم در خیابان ها تا زمانی که هر گونه توطئه و نگرانی از جانب دشمن وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت و باور داشته باشیم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با تأکید بر اینکه ما موفق در جنگ تحمیلی سوم هستیم، بیان کرد: این موضوعی است که حتی رسانه های سایر کشورها نیز بر آن تأکید دارند و از ایران به عنوان یک ابر قدرت یاد می‌کنند.

هاشمی گفت: امروز آحاد مردم ما به یقین رسیده اند که آمریکا و اسراییل خیر ما را نمی خواهند و قصد آنان تجزیه ایران و از بین بردن قدرت کشور است.

وی بیان کرد: از طرفی باید این نکته را توجه داشته باشیم حتی اگر جنگ نظامی به پایان برسد، جنگ اقتصادی وجود دارد که باید در این زمینه پای کار بود تا شاهد شکوفایی بیشتر ایران باشیم.