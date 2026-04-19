اعلام نرخ جدید حواله دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بر اساس نرخهای اعلامی برای امروز یکشنبه ۳۰ فروردین، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در این مرکز به ۱۴۰ هزار و ۳۲۳ تومان رسیده است.
همچنین نرخ فروش حواله یورو در معاملات امروز ۱۶۵ هزار و ۲۰۶ تومان تعیین شده و قیمت فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۲۰۹ تومان اعلام شده است.
پس از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز در مرکز مبادله ارز و طلا، این بازار به مرجع اصلی تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا و خدمات تبدیل شده است و روند تغییرات نرخ ارز رسمی نیز عمدتاً از طریق معاملات تالار حواله این مرکز دنبال میشود.
