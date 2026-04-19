  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۱

اعلام نرخ جدید حواله دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله

مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ جدید حواله دلار، یورو و درهم را برای امروز ۳۰ فروردین اعلام کرد؛ بازاری که اکنون مرجع اصلی تأمین ارز کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بر اساس نرخ‌های اعلامی برای امروز یکشنبه ۳۰ فروردین، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در این مرکز به ۱۴۰ هزار و ۳۲۳ تومان رسیده است.

همچنین نرخ فروش حواله یورو در معاملات امروز ۱۶۵ هزار و ۲۰۶ تومان تعیین شده و قیمت فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۲۰۹ تومان اعلام شده است.

پس از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در مرکز مبادله ارز و طلا، این بازار به مرجع اصلی تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا و خدمات تبدیل شده است و روند تغییرات نرخ ارز رسمی نیز عمدتاً از طریق معاملات تالار حواله این مرکز دنبال می‌شود.

کد مطلب 6804726
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها