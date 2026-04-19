توزیع ۴۰ بسته معیشتی میان نیازمندان دهگلان در دهه کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه کرامت و در ادامه اقدامات حمایتی جامعه ورزش و جوانان استان کردستان از اقشار آسیب‌پذیر، صبح یکشنبه آیین توزیع بسته‌های معیشتی در شهرستان دهگلان برگزار شد.

این اقدام با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، اداره ورزش و جوانان دهگلان، اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان و شبکه ایران یاران جوان این شهرستان انجام شد.

بر اساس این گزارش، بسته‌های معیشتی با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند به ویژه افرادی که در جریان جنگ چهل‌روزه بخشی از منابع درآمدی یا زندگی خود را از دست داده‌اند، تهیه و توزیع شده است.

در این مراسم که با حضور مسئولان حوزه ورزش و جوانان دهگلان برگزار شد، در مجموع ۴۰ بسته شامل اقلام ضروری و غذایی میان خانواده‌های بی‌بضاعت و آسیب‌دیده توزیع شد.