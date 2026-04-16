به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه حمایت‌های جامعه ورزش و جوانان استان کردستان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه خانواده‌هایی که در جریان جنگ ۴۰ روزه بخشی از زندگی یا درآمد خود را از دست داده‌اند، عصر پنجشنبه آیین توزیع بسته‌های معیشتی در شهرستان دیواندره برگزار شد.

این برنامه با حضور مسئولان ورزش و جوانان دیواندره و با همت اداره‌کل ورزش و جوانان استان و شهرستان، اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان و همچنین اعضای شبکه «ایران یاران جوان» برگزار شد.

در این اقدام، ۴۲ بسته معیشتی شامل اقلام ضروری غذایی میان خانواده‌های بی‌بضاعت و آسیب‌دیده شهرستان دیواندره توزیع شد.