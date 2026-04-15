توزیع ۵۰ بسته معیشتی در سروآباد با همت جامعه ورزش و جوانان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تداوم حمایتهای جامعه ورزش و جوانان استان کردستان از اقشار آسیبپذیر، پیش از ظهر چهارشنبه آیین توزیع بستههای معیشتی در شهرستان سروآباد با حضور مسئولان محلی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، این بستهها به همت اداره ورزش و جوانان سروآباد، مشارکت جوانان و ورزشکاران و همچنین اعضای شبکه ایران یاران جوان این شهرستان و با همکاری یک سازمان مردمنهاد تهیه و در میان خانوادههای بیبضاعت و آسیبدیده از جنگ چهلروزه توزیع شد.
در این مرحله، ۵۰ بسته شامل اقلام ضروری غذایی میان جامعه هدف توزیع شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به روند جمعآوری و توزیع این اقلام اظهار کرد: این بستههای معیشتی با همت جوانان و ورزشکاران استان و با همکاری شبکه ایران یاران جوان و ادارات ورزش و جوانان در سطح استان تهیه شده است.
فرزاد خاکی افزود: تلاش خواهیم کرد این اقدامات حمایتی تا پایان شرایط فعلی و رفع مشکلات اقشار آسیبدیده بهصورت مستمر ادامه یابد.
گفتنی است، برنامههای حمایتی جامعه ورزش و جوانان کردستان در قالب پویشهای مردمی همچنان در مناطق مختلف استان در حال اجرا است.
نظر شما