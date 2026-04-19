به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی صبح یکشنبه در نشست تخصصی هماهنگی اجرای ویژه‌برنامه‌های میلاد با سعادت حضرت معصومه(س)، روز دختر و دهه کرامت که به منظور هماهنگی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت این ایام برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری آیین بزرگداشت دختران شهید دبیرستان شجره طیبه شهرستان میناب در محل موکب فرهنگی جامعه ورزش و جوانان استان کردستان در میدان آزادی سنندج، از جمله برنامه‌های شاخص در این ایام است.

وی افزود: همچنین فضاسازی محیطی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، قرائت بیانیه جامعه ورزش بانوان کردستان در تجمع مردمی سنندج، برگزاری آیین نکوداشت بانوان ورزشکار شاخص و تجلیل از دختران شاغل در این اداره کل و شهرستان‌های تابعه استان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اذعان کرد: تهیه پادکست با موضوع دختران قهرمان کردستانی و دیدار و عیادت با خانواده دختران شهید استان نیز از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده برای دهه کرامت اعلام شده است.