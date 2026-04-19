به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی، بهویژه مترو، از مهمترین ارکان پیشرفت و تسهیل زندگی در کلانشهرهاست. اهمیت این طرحهای عمرانی به قدری است که حتی در سختترین شرایط تاریخی و بحرانهایی نظیر دوران جنگ نیز، با تلاش و برنامهریزی مستمر، روند اجرای آنها متوقف نشد و مسیر توسعه این شریانهای ارتباطی با جدیت ادامه یافت.
ثمره این تداوم و ایستادگی، گسترش شبکهی ریلی و بهرهبرداری از ایستگاههای جدید است. گزارش پیش رو نگاهی دارد به روند پیشبرد پروژههای مترو در شرایط دشوار گذشته و دستاوردهایی که اکنون در قالب افتتاح ایستگاههای تازه، در خدمت رفاه و آسایش شهروندان قرار میگیرد.
فعالیت بیوقفه پروژههای زیرزمینی و جذب سرمایه برای خطوط جدید
نعمتالله فرزانپور مدیرعامل شرکت مترو تهران ، درباره روند اجرای پروژههای مترو اظهار کرد: در احداث تونلهای مترو از روش حفاری مکانیزه استفاده میشود و برای ساخت ایستگاههایی که بهصورت زیرزمینی اجرا میشوند نیز از روش «شمعریزی» بهره میبریم.
وی با اشاره به شرایط بحرانی و تأثیر آن بر روند فعالیت پروژهها افزود:در طول جنگ رمضان، پروژههای مربوط به خطوط ۶ و ۷ و همچنین ساخت پایانههای مترو بهطور کامل فعال بودند. بخش عمده فعالیتهای ما زیرزمینی است و به همین دلیل در این زمینه مشکل خاصی نداریم. تنها موضوع مهم این است که کارگاهها بهگونهای طراحی و ساماندهی شوند که نیروها بتوانند بهراحتی فعالیت کنند.
مدیرعامل شرکت مترو تهران در ادامه با اشاره به پروژههای در دست اجرا گفت: در حال حاضر در سه پروژه خطوط ۸، ۹ و ۱۱ مترو پیشبینی جذب سرمایهگذاری انجام شده است، اما هزینههای دقیق این پروژهها هنوز مشخص نیست زیرا در ابتدای مسیر اجرایی قرار داریم.
فرزانپور تأکید کرد: با توجه به شرایط جنگی،حفاری برخی مسیرها ادامه داشت و لازم است پروژهها اولویتبندی شوند و بر اساس این اولویتها روند اجرا و پیشبرد طرحها دنبال شود.
وی در پایان از افتتاح یک ایستگاه جدید خبر داد و گفت: ایستگاه تختی حداکثر تا ۱۰ روز آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
در نهایت تداوم حرکت چرخهای توسعه مترو تهران در سختترین شرایط، نشاندهنده عزم جدی برای تکمیل زیرساختهای پایتخت است. بهرهبرداری از ایستگاه تختی در روزهای آتی، گامی تازه در مسیر تحقق این هدف خواهد بود؛ گامی که با برنامهریزی دقیق برای خطوط جدید، نویدبخش روزهای بهتری برای حملونقل عمومی و کاهش گرههای ترافیکی کلانشهر تهران است.
