نماینده ولی فقیه در سمنان: «ورزشکاران» سفیران عزتمندی ایران در جهانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی صبح یکشنبه در جمع ملی پوشان پاراتکواندوی جمهوری اسلامی ایران که در سمنان اردوی آمادگی دارند، تربیت روح را از نگاه امام شهید امت(ره) «تهذیب» عنوان کرد.
وی افزود: سبک زندگی غربی بیش از هرچیزی به جسم و مادیات انسان بها داده است؛ مواردی نظیر خانه مناسب، خودروی مطلوب و امکانات رفاهی دیگر که هرچند این مادیات لوازم زندگی در دنیا هستند اما نباید آنها را به عنوان اصل زندگی برشمرد چراکه تمام این امکانات باید در خدمت تربیت و تعالی روح انسان به کار گرفته شوند
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در عرصههای بینالمللی را موجب سربلندی و اقتدار ایران دانست و با اشاره به تاکیدات قرآن کریم در سوره مبارکه نجم در باب اهمیت تلاش و کوشش گفت: خداوند میفرماید هیچ چیزی برای انسان به جز سعی او باقی نخواهد ماند و این سعی و تلاش در روز قیامت دیده خواهد شد.
مطیعی ادامه داد: هرکس بر اساس نیت خود در روز قیامت سنجیده میشود و موضوع ورزش نیز میتواند عبادت محسوب شود. برای مثال کسی که بهعنوان ورزشکار و نماینده جمهوری اسلامی ایران در میادین و مسابقات جهانی حاضر میشود علاوه بر تقویت جسم، نیت و انگیزهای همچون افتخارآفرینی برای خانواده، شهر یا کشور خود نیز دارد و به همین جهت این فعالیت ورزشی مقدس خواهد بود.
وی تبعیت از دستورات دینی و رعایت حدود شرعی را موجب تعالی روح انسان دانست و گفت: رعایت حلال الهی، روح انسان را تعالی خواهد داد و انجام محرّمات، آنرا به افول خواهد کشاند، اگر انسان به سمت حیوانیت حرکت کند، از حیوان نیز پستتر خواهد شد اما اگر به سمت فرشتهخویی و صفات پسندیده گام بردارد، به انسانی وارسته تبدیل خواهد شد.
