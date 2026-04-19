انجام بیش از ۸ میلیون نوبت واکسیناسیون دام در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، کامران زیبا کردار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد اداره کل دامپزشکی استان کردستان، اظهار کرد: برنامههای این مجموعه در چارچوب اهداف پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه دنبال میشود.
وی افزود: تشخیص زودهنگام، هشدار بهموقع، پیشگیری و واکنش سریع به بیماریها از مهمترین اولویتهای دامپزشکی است، چرا که در کنترل برخی بیماریها حتی زمان در حد ساعت نیز اهمیت دارد.
مدیرکل دامپزشکی کردستان توسعه و ارتقای کیفیت آزمایشگاههای دامپزشکی را از دیگر اهداف مهم عنوان کرد و گفت: تشخیص دقیق و سریع بیماریها نیازمند بهرهمندی از آزمایشگاههای مجهز و کارآمد است تا بتوان متناسب با نتایج، اقدامات لازم را انجام داد.
زیبا کردار ارتقای ایمنی مواد غذایی با منشأ دامی و همچنین تقویت قرنطینههای مرزی، شناسایی و ردیابی دام و فرآوردههای دامی را از دیگر برنامههای این حوزه برشمرد و افزود: این اقدامات در راستای توسعه صادرات و رونق تجارت فرآوردههای دامی نیز اهمیت دارد.
کردستان از استانهای مهم تامین گوشت دام سبک کشور
وی با اشاره به جایگاه دامداری در اقتصاد استان تصریح کرد: کردستان یکی از استانهای مهم در تأمین گوشت دام سبک کشور است و حفظ جمعیت دامی از طریق پیشگیری و کنترل بیماریها از اولویتهای اصلی محسوب میشود.
مدیرکل دامپزشکی کردستان ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۸ میلیون نوبت واکسیناسیون دام در استان انجام شد که این میزان طی بیش از ۲۰ هزار مراجعه به واحدهای دامی صورت گرفته است.
زیبا کردار خاطرنشان کرد: بیش از ۸۵ درصد این واکسیناسیونها مربوط به بیماریهای استراتژیک بوده و عمدتاً در مناطق روستایی و بهصورت کاملاً رایگان برای دامداران انجام شده است تا حداکثر پوشش ایمنی در سطح دامداریها ایجاد شود.
وی در ادامه با اشاره به گستردگی فعالیتهای دامپزشکی در استان گفت: حجم عملیات انجام شده به هیچوجه متناسب با تعداد نیروهای موجود نیست، به همین دلیل بخش عمدهای از این خدمات به بخش خصوصی واگذار شده است.
واکسیناسیون رایگان برای دامداران کردستان
وی افزود: حدود ۸۰ درصد از عملیات واکسیناسیون که بهصورت رایگان برای دامداران انجام شد، توسط مراکز بخش خصوصی صورت گرفته و در این راستا هزینهها از سوی دولت پرداخت شده تا فشاری به دامداران وارد نشود.
مدیرکل دامپزشکی کردستان تصریح کرد: در مجموع بیش از ۵ میلیون و ۲۴۰ هزار رأس دام توسط بخش خصوصی واکسینه شده و برای این منظور حدود ۱۹۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی به این مراکز پرداخت شده است.
وی با اشاره به شرایط خاص سال گذشته اظهار کرد: علیرغم وجود چالشها و درگیری طولانیمدت با بیماریها، تمامی تعهدات سازمان دامپزشکی در حوزه بیماریهای استراتژیک و مشترک بهطور کامل اجرایی شد.
زیبا کردار ادامه داد: در حوزه پایش و مراقبت بیماریها، بیش از ۸۳۳ هزار رأس دام مورد معاینه، بررسی و نمونهبرداری قرار گرفت که این اقدام نقش مهمی در شناسایی و کنترل سریع بیماریها داشته است.
وی افزود: در موارد مشکوک، نمونهبرداری بهسرعت انجام و برای تشخیص دقیق به آزمایشگاههای استانی و در مواردی به مراکز تخصصی در تهران ارسال شد تا نوع بیماری و ویروس بهسرعت مشخص و اقدامات لازم انجام شود.
مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به شیوع بیماریها در منطقه گفت: در سال گذشته کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، بحرین و پاکستان با بیماریهای دامی درگیر بودند که این موضوع بر وضعیت منطقه نیز تأثیرگذار بود.
شناسایی ۵۳ کانون بیماری دام در کردستان
وی بیان کرد: در این مدت ۵۳ کانون بیماری در استان شناسایی شد که بیش از نیمی از آنها مربوط به تب برفکی نوع جدید بود و با استفاده از واکسنهای متناسب، اقدامات کنترلی بهسرعت انجام شد.
زیبا کردار خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط، بیماری با کمترین میزان تلفات و خسارت تا حد زیادی کنترل شد و در حال حاضر تعداد کانونهای بیماری به حداقل رسیده است.
وی افزود: در سال جاری تاکنون تنها یک کانون بیماری گزارش شده، اما همچنان خطر وجود دارد و لازم است دامداران همکاری لازم را با اکیپهای دامپزشکی داشته باشند.
مدیرکل دامپزشکی کردستان تأکید کرد: رعایت اصول قرنطینه، بهداشت و امنیت زیستی و همچنین اعلام سریع موارد مشکوک از سوی دامداران، نقش مهمی در کنترل بیماریها دارد.
وی در پایان گفت: در سال گذشته بیش از ۸۳۰ هزار رأس دام علیه بیماریها واکسینه شدند و در کنار آن، در کانونهای بیماری، عملیات ضدعفونی محیطی در روستاها، معابر و جایگاههای نگهداری دام بیش از یکبار انجام شد.
