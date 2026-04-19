خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: دامپزشکی در استان کردستان طی سالهای اخیر به یکی از ارکان مهم تأمین امنیت غذایی و سلامت عمومی تبدیل شده است؛ حوزهای که از مزرعه تا سفره را تحت نظارت قرار میدهد و کوچکترین خطا در آن میتواند تبعات گستردهای برای سلامت جامعه و اقتصاد دامپروری داشته باشد.
کامران زیبا کردار، مدیرکل دامپزشکی کردستان پیش از ظهر یکشنبه با اعلام عملکرد این مجموعه به خبرنگاران رسانههای کردستان با اشاره به مجموعهای از برنامههای اجرایی در حوزه دارو، واکسن، آزمایشگاه، کشتارگاهها و قرنطینه اظهار کرد: مأموریتهای دامپزشکی استان در چارچوب اهداف برنامه هفتم توسعه و با محوریت پیشگیری، پایش و واکنش سریع دنبال میشود.
مدیریت بیماریها؛ پیشگیری در اولویت
زیبا کردار با تأکید بر اینکه «زمان در کنترل بیماریهای دامی نقش حیاتی دارد»، گفت: تشخیص زودهنگام، هشدار سریع و واکنش بهموقع سه رکن اصلی فعالیتهای دامپزشکی است.
وی افزود: ارتقای کیفیت آزمایشگاههای دامپزشکی از اولویتهای مهم استان است، چرا که تشخیص دقیق بیماریها بدون آزمایشگاههای مجهز امکانپذیر نیست و تمام تصمیمات اجرایی بر پایه نتایج همین مراکز اتخاذ میشود.
به گفته وی، ارتقای ایمنی مواد غذایی با منشأ دامی، شناسایی و ردیابی دام و تقویت قرنطینههای مرزی نیز از دیگر محورهای اساسی است که در نهایت به توسعه صادرات و ارتقای تجارت محصولات دامی منجر میشود.
جایگاه کردستان در تولید گوشت کشور
مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان در حوزه دامپروری تصریح کرد: کردستان یکی از استانهای مهم در تأمین گوشت دام سبک کشور است و حفظ جمعیت دامی از طریق کنترل بیماریها در اولویت قرار دارد.
وی گفت: در سال گذشته بیش از ۸ میلیون نوبت واکسیناسیون دام در استان انجام شد که در بیش از ۲۰ هزار مراجعه دامپزشکی صورت گرفت.
زیبا کردار ادامه داد: بیش از ۸۵ درصد این واکسیناسیونها مربوط به بیماریهای استراتژیک بوده و عمدتاً در مناطق روستایی بهصورت رایگان انجام شده است.
وی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی دامپزشکی در استان گفت: حجم عملیات اجرایی بهگونهای است که بخش عمدهای از خدمات به بخش خصوصی واگذار شده است.
به گفته وی، حدود ۸۰ درصد واکسیناسیون دامها توسط مراکز بخش خصوصی انجام شده و هزینه آن توسط دولت پرداخت شده تا فشار مالی بر دامداران وارد نشود.
زیبا کردار افزود: در مجموع بیش از ۵ میلیون و ۲۴۰ هزار رأس دام توسط بخش خصوصی واکسینه شده و برای این منظور ۱۹۵ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
پایش بیماریها و کنترل کانونهای دامی
مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به شرایط پیچیده سال گذشته گفت: با وجود چالشهای منطقهای و شیوع بیماری در کشورهای همسایه، تمامی تعهدات سازمان دامپزشکی در استان اجرا شد.
وی افزود: بیش از ۸۳۳ هزار رأس دام مورد معاینه و نمونهبرداری قرار گرفتند که نقش مهمی در کنترل سریع بیماریها داشت.
به گفته وی، در موارد مشکوک، نمونهها به سرعت به آزمایشگاههای استانی و ملی ارسال و نتیجهگیری علمی برای کنترل بیماری انجام شد.
زیبا کردار همچنین از شناسایی ۵۳ کانون بیماری در استان خبر داد و گفت: بیش از نیمی از این کانونها مربوط به تب برفکی بوده است.
وضعیت کنونی بیماریها و هشدار به دامداران
وی با اشاره به کاهش کانونهای بیماری اظهار کرد: در حال حاضر تنها یک کانون فعال در استان وجود دارد، اما خطر همچنان باقی است و همکاری دامداران ضروری است.
وی تأکید کرد: رعایت اصول قرنطینه، بهداشت و امنیت زیستی و اعلام سریع موارد مشکوک از مهمترین عوامل کنترل بیماریهاست.
زیبا کردار گفت: در سال گذشته بیش از ۸۳۰ هزار رأس دام نیز در قالب طرحهای تکمیلی واکسیناسیون شدند و عملیات ضدعفونی در کانونهای بیماری چندین بار انجام گرفت.
دامپزشکی طیور؛ از کنترل بیماری تا توسعه تولید
در بخش دیگری از این گزارش، مدیرکل دامپزشکی کردستان به حوزه طیور پرداخت و اظهار کرد: این صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد استان است و زنجیره تولید آن بهطور کامل در کردستان فعال است.
وی گفت: ۸۵۴ واحد مرغداری در استان فعال هستند که ۷۵۴ واحد آن مربوط به مرغ گوشتی است و ظرفیت تولید سالانه بیش از ۱۵.۵ میلیون قطعه در هر دوره را دارد.
زیبا کردار افزود: حدود ۴۰ درصد گوشت مرغ تولیدی استان به سایر استانها ارسال میشود.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۷ میلیون قطعه جوجهریزی در استان انجام شده که نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.
او افزود: ۵۲ دامپزشک بخش خصوصی بهعنوان مسئول فنی در واحدهای مرغداری مستقر هستند و نظارت از مرحله جوجهریزی تا کشتار را بر عهده دارند.
زیبا کردار از انجام بیش از ۶۲۰۰ بازدید و پایش و همچنین بررسی ۳۷ هزار و ۶۰۰ نمونه آزمایشگاهی خبر داد.
پایش آنفلوآنزای پرندگان و واکسیناسیون بومی
وی گفت: در قالب طرح ردیابی ژنومی آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان، بیش از ۳۳ هزار نمونه بررسی شد و تاکنون هیچ مورد مثبتی در استان گزارش نشده است.
همچنین بیش از ۸۸۸ هزار قطعه طیور بومی بهصورت رایگان علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدهاند.
زیبا کردار افزایش بیماریهای تنفسی در مرغداریها را یکی از چالشهای سال گذشته عنوان کرد و گفت: گرمای شدید و کاهش نسبی واکسیناسیون از عوامل مؤثر در این موضوع بوده است.
وی تأکید کرد: رعایت برنامه واکسیناسیون، بهروزرسانی تجهیزات سرمایشی و رعایت اصول قرنطینهای ضروری است.
توسعه آبزیپروری و نظارتهای تخصصی
مدیرکل دامپزشکی کردستان به حوزه آبزیان نیز اشاره کرد و گفت: محصولات این بخش حتی به کشورهایی مانند روسیه صادر میشود.
به گفته وی، بیش از ۸۲۰ بازدید تخصصی و رهاسازی ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه بچهماهی تحت نظارت دامپزشکی انجام شده است.
زیبا کردار از اجرای طرح ساماندهی بهداشتی مجتمعهای پرورش ماهی در کامیاران و سروآباد خبر داد و گفت: این مجتمعها پس از تخلیه، ضدعفونی و اصلاح ساختاری، مجدداً وارد چرخه تولید شدند.
وی افزود: این اقدام موجب افزایش راندمان تولید و بهبود شرایط بهداشتی شده است.
دارو، واکسن و کنترل بازار
در ادامه این گزارش، مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به حوزه دارو و واکسن گفت: در تأمین داروهای استراتژیک هیچ کمبودی در استان وجود نداشته است.
وی افزود: بیش از ۷۴۰۰ قلم داروی تاریخمصرفگذشته و ۵۲ قلم داروی قاچاق از چرخه مصرف خارج شده است.
زیبا کردار با اشاره به عملکرد آزمایشگاهی گفت: بیش از ۳۹ هزار و ۷۰۰ خدمت آزمایشگاهی رایگان ارائه شده و آزمایشهای اورژانسی نیز در استان فعال است.
وی افزود: ۱۴۲ محموله به وزن ۶ هزار تن به کشورهای عراق و روسیه صادر شده و بیش از ۷ هزار گواهی بهداشتی نیز صادر شده است.
مدیرکل دامپزشکی کردستان در پایان این گزارش عملکردی، مجموعه اقدامات انجامشده را حاصل همافزایی بخش دولتی و خصوصی دانست و تأکید کرد: مسیر آینده دامپزشکی استان بر پایه توسعه نظارتهای هوشمند، تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی و ارتقای امنیت زیستی است.
نظر شما