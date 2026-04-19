  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

آغاز مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی رمضان در اصفهان

اصفهان–مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان از آغاز عملیات مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی رمضان خبر داد و گفت: این عملیات با مرمت موزه هنرهای تزئینی ایران آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از بناهای تاریخی آسیب دیده اصفهان اظهار کرد: عملیات مرمت بناهای تاریخی که در جریان جنگ تحمیلی رمضان آسیب دیده‌اند، با آغاز مرمت موزه هنرهای تزئینی ایران (رکیب‌خانه) کلید خورد.

وی افزود: برنامه جامع مرمت بنای موزه هنرهای تزئینی ایران (رکیب‌خانه) که در حمله ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دچار آسیب جدی شده بود، با دستور و نظارت مستقیم مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در بازدید از این عملیات مرمتی گفت: مرمت بخش‌هایی از بنا از جمله قسمت‌هایی از سقف‌ها، تزئینات، درها و پنجره‌ها که در این حمله آسیب دیده‌اند آغاز شده است.

کرم‌زاده تصریح کرد: با توجه به حضور و مشارکت گروه‌های مختلف مرمتی در این پروژه، پیش‌بینی می‌شود عملیات مرمت این اثر فاخر تاریخی در مدت زمان کوتاهی به پایان برسد.

کد مطلب 6804790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها