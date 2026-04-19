به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از بناهای تاریخی آسیب دیده اصفهان اظهار کرد: عملیات مرمت بناهای تاریخی که در جریان جنگ تحمیلی رمضان آسیب دیدهاند، با آغاز مرمت موزه هنرهای تزئینی ایران (رکیبخانه) کلید خورد.
وی افزود: برنامه جامع مرمت بنای موزه هنرهای تزئینی ایران (رکیبخانه) که در حمله ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دچار آسیب جدی شده بود، با دستور و نظارت مستقیم مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در بازدید از این عملیات مرمتی گفت: مرمت بخشهایی از بنا از جمله قسمتهایی از سقفها، تزئینات، درها و پنجرهها که در این حمله آسیب دیدهاند آغاز شده است.
کرمزاده تصریح کرد: با توجه به حضور و مشارکت گروههای مختلف مرمتی در این پروژه، پیشبینی میشود عملیات مرمت این اثر فاخر تاریخی در مدت زمان کوتاهی به پایان برسد.
