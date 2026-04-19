ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران؛ بارش باران در ۱۲ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده پیکان‌شهر، سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه ساوه–تهران، محدوده نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی و آزادراه قم–تهران در محدوده شهر آفتاب، شاهد ترافیک سنگین هستیم. محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع با ترافیک پرحجم مواجه است.

به گفته سرهنگ قلی‌نیا، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی در ادامه به وضعیت جوی کشور اشاره کرد و گفت: در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، تهران، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان بارش باران گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از انسداد برخی محورهای شریانی خبر داد و تصریح کرد: محور قدیم بستان‌آباد–میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن–راه فرعی هشترود–میانه انجام می‌شود.

همچنین آزادراه تبریز–زنجان در محدوده عزیزکندی تا قویون قشلاقی در مسیر رفت و برگشت مسدود است و مسیر جایگزین از سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و سپس به قویون قشلاقی تعیین شده است.

وی درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز گفت: محورهای پاتاوه–دهدشت و هشتگرد–طالقان تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان به محورهای دارای انسداد فصلی اشاره کرد و افزود: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.