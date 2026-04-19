به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امینی‌نسب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت استان نسبت به شیوع بیماری‌های فصلی، بیان کرد: سلامت، مسئولیتی مشترک میان کادر درمان و شهروندان است.

وی ادامه داد: رعایت نکات ساده خودمراقبتی و بهداشت فردی، مؤثرترین راه برای قطع زنجیره انتقال و کاهش روند ابتلا به بیماری‌های تنفسی در جامعه است.

رئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش خفیف اما محسوس موارد سرماخوردگی، آنفلوآنزا و سویه‌های کرونا در سطح استان هستیم که رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی را الزامی می‌کند.

وی خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی شد و افزود: استفاده از ماسک در اماکن عمومی شلوغ و فضاهای سربسته مانند وسایل نقلیه عمومی، مطب‌ها و مراکز پرتردد برای همگان توصیه می‌شود.

امینی‌نسب با تاکید بر اینکه رعایت موارد بهداستی برای سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای یک ضرورت حیاتی است، گفت: شهروندان در صورت مشاهده علائمی نظیر تب، سرفه، گلودرد، آبریزش بینی، بدن‌درد یا تنگی نفس، باید از حضور در محل کار، مراکز آموزشی و تجمعات اکیداً خودداری کرده و در منزل استراحت کنند.

وی با تأکید بر اینکه مردم باید علائم تنفسی را جدی بگیرند، افزود: استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی با دیگران و نوشیدن مایعات فراوان در مراحل اولیه بیماری بسیار مؤثر است.

رئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: در صورت تداوم یا تشدید علائم، مراجعه به مراکز درمانی و پزشک متخصص ضرورت دارد.