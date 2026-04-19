به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم در گفتوگویی خبری اظهار کرد: عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان به کشف یک دستگاه موتور سیکلت سنگین میلیاردی و شناسایی انبار بزرگ نگهداری کمپوتهای قاچاق انجامید و ۲ متهم در این رابطه دستگیر شدند.
وی گفت: همکاران پلیس امنیت اقتصادی استان با هماهنگی مقام قضائی در دو عملیات جداگانه، ابتدا یک دستگاه موتورسیکلت سنگین ۱۳۰۰ بیکینگ به ارزش تقریبی ۳۵ میلیارد ریال را شناسایی و از یک منزل مسکونی توقیف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم ادامه داد: سپس یک انبار احتکار شامل ۱۰۰ کارتن کمپوت آناناس (مجموعاً ۱۲۰۰ قوطی) را شناسایی و کشف کردند که ارزش تقریبی اقلام کشفشده توسط کارشناسان ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با اشاره به اینکه در این دو پرونده ۲ متهم دستگیر و تحویل مرجع قضائی استان شدهاند، بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با سودجویان از اولویتهای پلیس امنیت اقتصادی است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
