توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تیموری از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال در استان خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم بیان کرد: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین انجام گشت زنی درسطح شهر به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین، مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی های بعمل آمده مشخص شد، موتورسیکلت از نوع سوزوکی ۱۰۰۰ فاقد هرگونه مجوز و قاچاق بوده است.

تیموری ادامه داد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش تقریبی موتورسیکلت مکشوفه، ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.