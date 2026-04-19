به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع هم استانیهای عزیز میرساند، در راستای پاکسازی و ایمنسازی مناطق آسیبدیده از حملات دشمن، تیمهای تخصصی تشخیص و خنثی اقدام به منفجرکردن کنترلشده مهمات عملنکرده در حومه شهرستان خرمآباد خواهند نمود.
این عملیات بهمنظور رفع خطر از امروز یکشنبه ۱۴۰۵.۰۱.۳۰ از ساعت ۹/۳۰ صبح به مدت سه روز انجام میشود.
به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیدهشدن صدای مهیب آن در بخشها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت که جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.
