۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

ضرورت بازگشت ۶ بیمارستان‌ غیر فعال به چرخه خدمت

ضرورت بازگشت ۶ بیمارستان‌ غیر فعال به چرخه خدمت

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به آسیب زیرساخت‌های سلامت در جنگ تحمیلی سوم، بر ضرورت بازگشت بیمارستان‌های غیرفعال به مدار خدمت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، با اشاره به خارج شدن ۶ بیمارستان از چرخه خدمت، گفت: خروج ۶ بیمارستان از چرخه خدمت، موضوعی است که باید در قالب یک برنامه جامع بازسازی و جبران خسارت دیده شود تا ظرفیت ارائه خدمات درمانی در مناطق آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا شود.

وی افزود: در این شرایط، ضرورت دارد دولت با نگاه عملیاتی وارد حوزه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده شود و در کنار آن مجلس نیز با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی، مسیر تأمین منابع و تسهیل تصمیمات حمایتی را هموار کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یکی از محورهای مهم در این شرایط، تقویت تاب‌آوری نظام ارائه خدمات سلامت در شرایط بحران است؛ به این معنا که مراکز درمانی باید به‌گونه‌ای طراحی و تجهیز شوند که در برابر شرایط غیرمترقبه، کمترین میزان اختلال را تجربه کنند.

وی افزود: همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی، خیّرین حوزه سلامت و مشارکت‌های مردمی می‌تواند در کنار منابع دولتی و بودجه‌ای، روند بازسازی و تجهیز مجدد مراکز آسیب‌دیده را سرعت ببخشد.

عبدلی تأکید کرد: امروز اولویت اصلی، بازگرداندن سریع خدمات به مناطق آسیب‌دیده، تقویت زیرساخت‌ها و استفاده هماهنگ از ظرفیت دولت، مجلس و خیرین برای ترمیم خسارات و ارتقای آمادگی نظام سلامت در برابر بحران‌های احتمالی آینده است.

حبیب احسنی پور

