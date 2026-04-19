ضرورت بازگشت ۶ بیمارستان‌ غیر فعال به چرخه خدمت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، با اشاره به خارج شدن ۶ بیمارستان از چرخه خدمت، گفت: خروج ۶ بیمارستان از چرخه خدمت، موضوعی است که باید در قالب یک برنامه جامع بازسازی و جبران خسارت دیده شود تا ظرفیت ارائه خدمات درمانی در مناطق آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا شود.

وی افزود: در این شرایط، ضرورت دارد دولت با نگاه عملیاتی وارد حوزه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده شود و در کنار آن مجلس نیز با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی، مسیر تأمین منابع و تسهیل تصمیمات حمایتی را هموار کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یکی از محورهای مهم در این شرایط، تقویت تاب‌آوری نظام ارائه خدمات سلامت در شرایط بحران است؛ به این معنا که مراکز درمانی باید به‌گونه‌ای طراحی و تجهیز شوند که در برابر شرایط غیرمترقبه، کمترین میزان اختلال را تجربه کنند.

وی افزود: همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی، خیّرین حوزه سلامت و مشارکت‌های مردمی می‌تواند در کنار منابع دولتی و بودجه‌ای، روند بازسازی و تجهیز مجدد مراکز آسیب‌دیده را سرعت ببخشد.

عبدلی تأکید کرد: امروز اولویت اصلی، بازگرداندن سریع خدمات به مناطق آسیب‌دیده، تقویت زیرساخت‌ها و استفاده هماهنگ از ظرفیت دولت، مجلس و خیرین برای ترمیم خسارات و ارتقای آمادگی نظام سلامت در برابر بحران‌های احتمالی آینده است.