به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح یکشنبه در دویست‌وچهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان که با حضور اعضای شورا و مدیران دستگاه‌های خدماتی برگزار شد، با قدردانی از تلاش مجموعه‌های مختلف در ایام جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، مجموعه شهرداری، شهردار و همچنین دستگاه‌های خدماتی که در این ایام پای کار بودند صمیمانه تشکر می‌کنم؛ به‌ویژه نیروهایی که از نخستین لحظات در خدمت‌رسانی، بازسازی و نوسازی اماکن آسیب‌دیده حضور داشتند و نقش مؤثری در ایجاد آرامش در شهر ایفا کردند.

وی با اشاره به عملکرد شهر اصفهان در مدیریت شرایط بحران افزود: در این ایام اتفاقات ارزشمندی در شهر رقم خورد که به الگویی برای دیگر شهرهای استان تبدیل شد و بسیاری از شهرها از تجربه اصفهان در مدیریت شرایط استفاده کردند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه جنگ اخیر تفاوت‌های قابل توجهی با دو دفاع مقدس پیشین داشته است، گفت: این جنگ از جنبه‌های مختلف با دوره‌های قبلی متفاوت بود؛ جنگی که با شهادت کودکان معصوم آغاز شد و در آن دشمن بسیاری از خطوط قرمز را زیر پا گذاشت.

وی ادامه داد: در این دوره با نوعی تهاجم گسترده در حوزه‌های مختلف مواجه بودیم؛ از شبیخون علمی و فرهنگی گرفته تا آسیب به بخش‌های صنعتی و زیرساختی. بر اساس آخرین آمار، حدود هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی مهم و اثرگذار در استان از جنگ اخیر آسیب دیده‌اند که چند صد واحد از آنها به طور کامل تخریب شده است.

جمالی‌نژاد با اشاره به آسیب‌های وارد شده به مراکز علمی و تاریخی استان تصریح کرد: برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز هدف حملات قرار گرفتند؛ به عنوان نمونه دانشگاه صنعتی اصفهان مورد حمله قرار گرفت و همچنین مجموعه‌هایی همچون دولتخانه صفوی و تعدادی از آثار تاریخی دچار آسیب شدند.

وی با بیان اینکه بخشی از خسارت‌ها نیز به واحدهای مسکونی وارد شده است، گفت: حضور مجموعه‌های مختلف در قالب ستاد پشتیبانی جنگ و همکاری دستگاه‌های خدماتی نقش مهمی در مدیریت شرایط و رسیدگی به مشکلات مردم داشت و موضوع بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده به صورت مستمر در حال پیگیری است.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه در زمینه بازسازی نگرانی خاصی وجود ندارد، افزود: در بازسازی واحدهای مسکونی، صنایع و زیرساخت‌های آسیب‌دیده اطمینان داریم که با مشارکت بخش خصوصی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، اقدامات لازم با سرعت و کیفیت مناسب انجام خواهد شد.

وی همچنین درباره زیرساخت‌های حیاتی شهر گفت: با همراهی مدیریت شهری، شورای شهر و دستگاه‌های مختلف، بازسازی این زیرساخت‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

جمالی‌نژاد در ادامه مهم‌ترین دغدغه خود را حفظ سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در دوران بحران عنوان کرد و گفت: تجربه پس از جنگ ۱۲ روزه نشان داد که اگر نتوانیم همبستگی ایجاد شده میان مردم را حفظ کنیم، ممکن است با آسیب‌های اجتماعی و سیاسی روبه‌رو شویم.

وی افزود: سرمایه اجتماعی ایجاد شده در این دوره باید به موتور محرک توسعه محلات تبدیل شود؛ چراکه ایجاد این سرمایه یک موضوع است اما نگهداری و تقویت آن اهمیت بیشتری دارد و در این زمینه شورا و شهرداری می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.

استاندار اصفهان با تأکید بر توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی پس از بحران بیان کرد: استقرار مدیریت محله‌محور، بازتوانی اجتماعی در محلات آسیب‌دیده، شبکه‌سازی تسهیلگران اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی با رویکرد پیشگیرانه، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و افزایش تاب‌آوری اجتماعی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: در کنار همراهی مردم، لازم است مدیران نیز پاسخگو باشند و نظام پایش اجتماعی شکل بگیرد تا بتوان از بروز چالش‌های احتمالی جلوگیری کرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی در این دوران اظهار کرد: همبستگی و حضور مردم در میادین و خیابان‌ها در این روزها کم‌نظیر است و شاید نمونه‌های آن در دنیا به ندرت دیده شود؛ بنابراین حفظ این سرمایه اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های خدماتی و امدادی گفت: از مدیرعامل هلال احمر استان، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان، رئیس اورژانس، مجموعه‌های جهادی، مسئولان فرهنگی، مدیران شهرداری و تمامی کسانی که در این ایام در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشتند قدردانی می‌کنم و امیدوارم این همدلی و همکاری برای بازسازی شهر، چه در حوزه کالبدی و چه در حوزه اجتماعی، تداوم داشته باشد.