کنترل مستمر آب آشامیدنی در نوروز ۱۴۰۵؛ پلمب ۱۸۱۵ واحد متخلف بهداشتی

محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، در تشریح جزئیات بیشتر بازرسی‌های طرح سلامت نوروزی گفت: شبکه‌های آبرسانی را مورد کنترل مستمر قرار می‌دهیم.

وی افزود: این کنترل از طریق سنجش میزان کلر آب، نمونه‌برداری میکروبی، شیمی و فیزیک و همچنین سنجش کدورت آب انجام می‌شود. به وسیله این شاخص‌ها، سیستم آبرسانی را چک می‌کنیم.

فرهادی با اشاره به هماهنگی با دستگاه‌های متولی تصریح کرد: اگر مشکلی باشد، اگر آن سامانه آبرسانی مربوط به شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی یعنی وزارت نیرو باشد، به آنها اعلام می‌کنیم. اگر روستایی باشد، به متولی روستاها اعلام می‌کنیم.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تأکید کرد: کنترل ما، کنترل مستمر و روزانه است و همانطور که اعداد بالایی که از ۱۰ اسفند تا الان داریم، مربوط به مورد سنجش کلر و نمونه‌برداری آب در سیستم‌های ما قرار گرفته است.وی افزود: کارشناسان بهداشت محیط در این بازه زمانی یک میلیون و ۹۴ هزار و ۵۱۹ سنجش پرتابل از سطوح و مواد غذایی و ۸۱۳ هزار و ۴۷۳ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی را به‌منظور ارتقای ایمنی آب و مواد مصرفی مردم انجام دادند.

فرهادی ادامه داد: تعداد ۵۸ هزار و ۶۸۲ نمونه‌برداری از آب آشامیدنی و ۹ هزار و ۳۶۳ نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام شده و ۱۹۳ مورد طغیان بیماری‌های منتقله از آب و غذا نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در این مدت حادثه پرتویی گزارش نشده اما ۹۲۵ اقدام ویژه در حوزه حوادث شیمیایی به ثبت رسیده است.

به گفته وی؛ ۱۱ هزار و ۳۴۴ مرکز و مکان متخلف به مراجع قضایی معرفی شده و یک‌ هزار و ۸۱۵ واحد نیز پلمب یا تعطیل شده‌اند. علاوه بر این، ۹۷ هزار و ۵۰۹ مورد بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات در سراسر کشور صورت گرفته است و این اقدامات با هدف تضمین سلامت مردم، مدیریت بهتر ریسک‌های بهداشتی و ارتقای نظارت بر زنجیره آب و غذا انجام شده است.