امکان افزایش ۳۰ درصد اعتبار کیف پول گندمکاران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۳۱ فروردین به نام روز گندم در تقویم کشور نامگذاری شده است.

گندم محصولی استراتژیک در بخش کشاورزی است. نخستین محصول مصرفی کشور گندم بوده که بیش از ۴۰ درصد کالری روزانه ایرانیان را تامین می‌کند.

اهمیت این محصول سبب شده تا دولت تمام گندم کشور را در قالب خرید تضمینی از گندمکاران با مبلغ مصوب شده در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از محصولات اساسی خریداری کند. دیرکرد پرداخت مطالبات نیز هماره یکی از چالش‌های بزرگ دولت در بخش کشاورزی است.

امسال بانک عامل بخش کشاورزی از طرحی رونمایی کرد که معادل ۳۰ درصد بهای گندم تحویلی را در قالب اعتبار برای گندمکاران پیش از تسویه مطالبات شارژ می‌کند. تعیین این عدد شاید گلایه‌هایی را به همراه داشته باشد زیرا علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده بود، دولت با تحویل گندم کشاورز باید ۵۰ درصد مبلغ را طی ۲۴ ساعت به حساب وی واریز کند تا این محصول استراتژیک از چرخه تحویل خارج نشود.

وهب متقی نیا، مدیرعامل بانک عامل کشاورزی در پاسخ پرسش خبرنگار مهر مبنی بر احتمال افزایش ۳۰ درصد اعتبار برای گندمکاران، گفت: عدد ۳۰ درصد میانگین هزینه‌کرد درآمد بوده که در گام نخست تعیین شده است.

وی افزود: در طرح اعتباری گندم مهم، پویایی طرح است و با توجه به شرایط موجود این بهترین راهکاری بود که می‌توانست مشکل گندم‌کاران را تا تسویه پول حل کند.

وی ادامه داد: اگر نیاز به بازنگری داشته باشد طرح با توجه به توان مالی بانک عامل بازنگری خواهد شد.

متقی نیا درباره چگونگی پرداخت ۵۰ درصد مبلغ گندم طی ۲۴ ساعت پس از تحویل محصول، گفت: ما واسطه هستیم در صورت تامین مالی قطعا معادل ۵۰ درصد پول گندمکاران در ابتدای زمان تحویل تسویه خواهد شد.

این مسئول دولتی در پایان تاکید کرد: ما آمادگی داریم بر مبنای داده‌های به دست آمده از رفتار مصرف‌کننده (گندمکاران) روی عدد تامین اعتبار، بررسی مجدد داشته باشیم و اگر لازم باشد عدد اعتبار از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.