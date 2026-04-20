به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر دوشنبه در نشست شورای قرآن، عترت و نماز استان، بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان برای مقابله با شبهات و اخبار نادرست تأکید کرد.

وی اظهار کرد: یکی از نیازهای جدی نسل امروز، آموزش سواد رسانه‌ای است تا دانش‌آموزان بتوانند قدرت تشخیص و تحلیل محتوای رسانه‌ها را داشته باشند.

وی افزود: در فضای امروز که حجم گسترده‌ای از اطلاعات در بسترهای مختلف منتشر می‌شود، اگر دانش‌آموزان به مهارت‌های لازم مجهز نباشند، در مواجهه با شایعات و شبهات دچار سردرگمی خواهند شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر اهمیت معنویت در نظام تربیتی ادامه داد: یاد خدا و اقامه نماز، عامل مهمی در شکل‌گیری هویت دینی است و کم‌توجهی به نماز جماعت در برخی دستگاه‌ها و مراکز آموزشی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به کاهش سن اعتیاد در جامعه، این موضوع را نگران‌کننده دانست و تصریح کرد: توجه به ابعاد تربیتی و اخلاقی باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

آیت‌الله محمدی‌لائینی همچنین با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور گفت: این ظرفیت‌ها از دستاوردهای مهم نظام است که تبیین آن می‌تواند در افزایش امید و انگیزه در بین نسل جوان نقش مؤثری داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به حادثه حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی به مدرسه میناب، خواستار پیگیری جدی موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول شد و افزود: آموزش و پرورش باید در حمایت و پیگیری حقوقی و معنوی دانش‌آموزان آسیب‌دیده نقش فعالی ایفا کند.