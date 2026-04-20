به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حاجتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن دهه کرامت و گرامیداشت این ایام به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برنامه‌های بزرگداشت دهه کرامت با شعار «ایران امام رضا علیه‌السلام؛ متحد، مقتدر، پیروز» در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان آغاز شد.

دبیر ستاد دهه کرامت گیلان از برگزاری بالغ بر ۱۵ عنوان ویژه‌برنامه در کانون‌ها خبر داد و بیان کرد: این ویژه‌برنامه‌ها با محوریت بزرگداشت مقام رهبر شهید و قائد امت، حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای (رضوان الله)، تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج معارف اهل بیت(ع) در سراسر استان در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام حاجتی ادامه داد: در این دهه، برنامه‌هایی همچون جشن‌های مردمی، محافل دعا و مناجات، نشست‌های معرفتی، سرودهای جمعی، پویش‌های نیکوکاری، تکریم خادمان مسجد و برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی در مساجد دارای کانون پیش‌بینی شده است.

وی از برگزاری جلسات قرآن و اهدای ثواب تلاوت به شهدای جنگ رمضان به ویژه شهید قائد امت خبر داد و اظهار کرد: قرائت زیارت امین‌الله، صلوات خاصه، قرائت سوره فتح، دعای توسل و محافل انس با قرآن از دیگر برنامه‌های این ایام است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان افزود: در این ایام، مواکب و ایستگاه‌های صلواتی در مساجد به ویژه مساجد مزین به نام حضرت معصومه(س) و حضرت امام رضا(ع) دایر است که به ارائه خدمات به مردم انقلابی در تجمعات شبانه می‌پردازند.

وی با اشاره به فعال شدن شبکه‌های اجتماعی مرتبط و پایگاه‌های مجازی، تصریح کرد: تکریم شهدای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به ویژه شهدای جنگ رمضان در مساجد استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام حاجتی از شرکت اعضای کانون‌ها در تجمعات شبانه در خون‌خواهی رهبر شهید و پویش‌های مختلف خبر داد و تصریح کرد: «نقل نور» ویژه‌برنامه‌ای است که داستان‌های آموزنده از امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را در مساجد روایت می‌کند.

وی اعلام کرد: برگزاری حلقه‌های کتابخوانی با محوریت کتب مرتبط با دهه کرامت، تولید و اجرای آثار هنری در رشته‌های سرود، نمایش، پخش فیلم، برگزاری مهمانی خانوادگی با عنوان «مسجد محله کرامت»، تکریم دختران شهدا و خانواده معظم شهدا و عطرافشانی و زیارت مزار شهدا توسط اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از دیگر برنامه‌هایی است که به همت «بچه‌های مسجد» استان گیلان اجرا می‌شود.