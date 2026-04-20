مرحله نخست طرح جامع تجدید نظر شهر بوکان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ویدئو کنفرانسی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با حضور وزیر راه وشهرسازی برگزار شد، افزود: مرحله دوم این طرح نیز در دست تهیه بوده و بعد از تکمیل برای تصویب در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: افق این طرح ۱۰ ساله بوده و با اتمام مطالعات و اجرای آن زمینه توسعه بیش از پیش شهر بوکان فراهم می شود.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: تامین نیازهای مسکن، ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و ساماندهی نیازهای خدماتی با محوریت توسعه شهری از اهداف اجرای طرح جامع تجدید نظر شهر بوکان است.

آرامون افزود: باید به این مسئله توجه کرد که با این طرح بسیاری از ساخت و سازهایی که پیش از این در خارج از محدوده‌ی شهری به صورت غیرمجاز انجام گرفته بود، ساماندهی می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی در پیشبرد طرح جامع شهری گفت: امیدواریم با مساعدت مدیریت شهری در ادامه مشکلات حاشیه نشینی در اطراف ارومیه را حل کنیم.