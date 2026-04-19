به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان دانشگاه درکسل دریافتند که ارتباط قوی بین زمانی که در طبیعت میگذرانیم و کیفیت غذایی که می خوریم وجود دارد.این مطالعه نشان داد بزرگسالانی که مرتباً وقت خود را در فضای باز میگذرانند، نسبت به افرادی که در داخل خانه میمانند، میوه و سبزیجات بیشتری مصرف میکنند.در حالی که دانشمندان مدتهاست میدانند که طبیعت سلامت روان را تقویت میکند، این تحقیق نشان میدهد که فضای باز ممکن است یک عامل ضروری برای سلامت تغذیه نیز باشد.
محققان ۳۰۰ بزرگسال را در سراسر ایالات متحده بررسی کردند و زمان حضور آنها در طبیعت را به سه گروه طبقهبندی کردند: غیرمستقیم (نگاه کردن به بیرون از پنجره)؛ اتفاقی (داشتن گیاهان در نزدیکی منزل)؛ و عمدی (رفتن به پارک یا جنگل).آنها همچنین پس از بررسی دقیق دادههای نظرسنجی، با ۳۰ نفر از شرکتکنندگان مصاحبه کردند. دوره مطالعه از سپتامبر ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴ بود.در میان افراد مورد بررسی:- تقریباً۳۹٪ از شرکتکنندگان بهطور اتفاقی کمتر از یک بار در هفته با طبیعت تعامل داشتند.
۵۵ درصد بهطور عمدی کمتر از یک بار در هفته با طبیعت تعامل داشتند.- ۱۵٪بهطور اتفاقی پنج تا هفت روز در هفته با طبیعت تعامل داشتند.- ۹٪ بهطور عمدی پنج تا هفت روز در هفته با طبیعت تعامل داشتند.محققان همچنین کیفیت رژیم غذایی شرکتکنندگان و میزان پیروی آنها از یک رژیم غذایی پایدار را اندازهگیری کردند که هدف آن محافظت از سلامت و محیط زیست کلی با رویکردی گیاهیتر به غذا خوردن بود.آنها کشف کردند که هم حضور تصادفی و هم حضور عمدی در فضای باز به شدت با عادات غذایی سالمتر و پایدارتر مرتبط است.
«برندی جو میلیرون»، یکی از نویسندگان این مطالعه و دانشیار دانشکده پرستاری و بهداشت درکسل در فیلادلفیا، گفت: «این رشته از تحقیقات به ما کمک میکند تا درک کنیم که طبیعت فقط پسزمینهای برای رفتارهای سالم نیست بلکه یک عامل مؤثر در سلامت است.»چرا پیادهروی در جنگل منجر به یک وعده غذایی سالم میشود؟ به نظر میرسد پاسخ در مزایای کاهش استرس ناشی از گذراندن وقت در طبیعت نهفته است.
شرکتکنندگان در مطالعه گزارش دادند که گذراندن وقت در طبیعت، احساس افسردگی و اضطراب آنها را کاهش می دهد.محققان گفتند، وقتی افراد استرس کمتری دارند، کمتر احتمال دارد که درگیر غذا خوردن احساسی شوند و بیشتر احتمال دارد که در مورد وعدههای غذایی خود انتخابهای متفکرانه و سالمی داشته باشند.
محققان در مصاحبههای عمیق با شرکتکنندگان دریافتند که حس ارتباط با طبیعت، افراد را نسبت به سلامت جسمی خود آگاهتر میکند.این ارتباط به عنوان یک انگیزه عمل کرده و آنها را به سمت رژیم غذایی که هم برای بدنشان و هم برای سیاره زمین بهتر است، سوق می دهد.به گفته محققان، این روش یکی از در دسترسترین راهها برای بهبود سلامت افراد بدون نیاز به عضویت گرانقیمت در باشگاه ورزشی است.
