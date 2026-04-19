ضرورت دقت رسانه ای برای حفظ امنیت روانی جامعه در جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوروزپور پیش ازظهر یکشنبه در نشست وبیناری با موضوع «نقش روشنگری رسانه در جنگ رمضان» بر اهمیت عملکرد حرفهای رسانهها در شرایط بحرانی تأکید کرد و با اشاره به نقش رسانهها در مدیریت افکار عمومی گفت: همراهی بهموقع و دقیق رسانهها میتواند از بروز برداشتهای نادرست و شکلگیری تحلیلهای غلط جلوگیری کند؛ موضوعی که در صورت غفلت، حتی میتواند حجم جمعیت و فضای اجتماعی را با چالش مواجه سازد.
نوروزپور همچنین مهماننوازی، مدیریت صحیح ارتباطات میان افراد و مسافران با گویشها و هویتهای مختلف را از عوامل مؤثر در جلوگیری از تنشهای رسانهای عنوان کرد و افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اخیر، به لطف همبستگی ملی، شاهد بروز تنشهای گسترده رسانهای نبودیم.
وی با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی در شرایط جنگی تصریح کرد: رسانهها باید در چنین شرایطی بر تقویت امنیت ملی و انسجام اجتماعی تمرکز کنند و از انتشار مطالبی که به تضعیف این همبستگی منجر میشود پرهیز داشته باشند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امنیت روانی جامعه را یکی از ارکان مهم در دوران پیش و حین جنگ دانست و خاطرنشان کرد: جامعه پیش از بحران نیز ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف دچار آسیبهای روانی باشد، اما در شرایط جنگی این موضوع اهمیت دوچندان پیدا میکند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تعادل میان سرعت و دقت در اطلاعرسانی اظهار کرد: رسانهای که با تأخیر وارد عمل شود از جریان اخبار عقب میماند، اما شتابزدگی نیز میتواند به تشویش افکار عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی منجر شود.
نوروزپور مقابله با اخبار جعلی را مستلزم حضور سریع و در عین حال دقیق رسانهها دانست و افزود: کاهش دقت به بهانه سرعت، هم به اعتبار رسانه و هم به رابطه آن با جامعه آسیب میزند.
او در ادامه با انتقاد از هیجانزدگی در انتشار اخبار تأکید کرد: هیجانزدگی رسانهای در شرایط جنگی ممنوع است، چرا که میتواند به التهاب اجتماعی و شکلگیری دوگانگی در جامعه منجر شود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت رعایت تعادل در تولید محتوا گفت: رسانهها نباید دچار کمگویی یا پرگویی شوند؛ بلکه باید با بهرهگیری از تکنیکهای حرفهای، نقش خود را بهعنوان ضلع مکمل میدان مردم و دیپلماسی در فضای جنگی ایفا کنند.
نظر شما