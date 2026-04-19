به گزارش خبرگزاری مهر، علی سیف در سخنانی، اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده نماینده شرکت بیمه ایران با حضور در شهر «سراب دوره»، بهمنظور رفاه حال مالکان خودروهای آسیبدیده، فرایند تشکیل پرونده، ثبت مستندات و بررسیهای کارشناسی اولیه برای تعیین میزان خسارت را انجام داد.
وی ادامه داد: در این بازدید میدانی، ۳۵ دستگاه خودرو بهصورت حضوری موردبررسی قرار گرفت و برای آنها پرونده خسارت تشکیل شد.
فرماندار چگنی، گفت: این اقدام باهدف تسریع در خدمترسانی، کاهش رفتوآمد شهروندان و رسیدگی سریع به درخواستهای بیمهای مالکان خودروها انجام شده است.
