به گزارش خبرگزاری مهر، علی سیف در سخنانی، اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده نماینده شرکت بیمه ایران با حضور در شهر «سراب دوره»، به‌منظور رفاه حال مالکان خودروهای آسیب‌دیده، فرایند تشکیل پرونده، ثبت مستندات و بررسی‌های کارشناسی اولیه برای تعیین میزان خسارت را انجام داد.

وی ادامه داد: در این بازدید میدانی، ۳۵ دستگاه خودرو به‌صورت حضوری موردبررسی قرار گرفت و برای آنها پرونده خسارت تشکیل شد.

فرماندار چگنی، گفت: این اقدام باهدف تسریع در خدمت‌رسانی، کاهش رفت‌وآمد شهروندان و رسیدگی سریع به درخواست‌های بیمه‌ای مالکان خودروها انجام شده است.