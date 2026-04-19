معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ا اشاره به صدور هشدار هواشناسی در این استان اظهار کرد: پیشبینی میشود شدت بارشها برای روزهای دوشنبه و سهشنبه در استان باشد و مردم طی این دو روز از توقف و تردد در حاشیه رودخانهها خودداری کنند، چراکه بارشهای نقطهای میتواند منجربه ایجاد روانآب و بالا آمدن سطح آب رودخانهها شود.
وی تصریح کرد: طی فعالیت است سامانه در استان وقوع رعد و برق دور از انتظار نیست، بنابراین با وجود احتمال صاعقه، هرگونه فعالیت کوهنوردی و طبیعتگردی ممنوع است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین دامداران از چرای دام در اطراف رودخانهها خودداری کنند و شیلاتداران نیز نسبت به پایش آب رودخانهها و تنظیم آب ورودی به استخرها اقدام کنند.
نوروزی با اشاره به وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظهای در این مدت گفت: احتمال آسیب به سازههای سبک مانند گلخانهها، سقوط تابلوها و بنرهای تبلیغاتی وجود دارد و کشاورزان نیز طی این مدت از سمپاشی و محلولپاشی پرهیز کنند.
وی با اشاره به وضعیت دما بیان کرد: دمای هوا تغییرات قابل ملاحظهای ندارد و با ورود سامانه بارشی به استان دما روند افزایشی داشته و با خروج آن برای صبح چهارشنبه کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
