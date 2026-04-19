هواشناسی گلستان: رگبار پراکنده و کاهش دما از فردا

سمیه ملاحی در گفتگوباخبرنگارمهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی امروز یکشتبه در ساعات عصر و شب شرایط برای رگبارهای پراکنده در برخی نقاط استان مهیا خواهد بود.
وی افزود: از فردا عصر و شب، منطقه تحت تاثیر امواج ناپایدار قرار میگیرد که به موجب آن افزایش ابر، رگبارهای رعدوبرقی پراکنده و کاهش دمای هوا پیشبینی میشود.
ملاحی اظهار کرد: این وضعیت ناپایدار که به تدریج شدت پیدا میکند، از شامگاه دوشنبه آغاز شده و تا روز چهارشنبه با شدت ضعیفتری ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: توصیه میشود ساکنان استان از فعالیتهای فضای باز در این روزها خودداری کنند و مراقب نوسانات شدید دمایی و شرایط ناپایدار باشند.
نظر شما