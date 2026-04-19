  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

هواشناسی گلستان: رگبار پراکنده و کاهش دما از فردا

هواشناسی گلستان: رگبار پراکنده و کاهش دما از فردا

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از عصر فردا دوشنبه امواج ناپایدار جو استان را تحت تاثیر قرار خواهند داد، که نتیجه آن افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق پراکنده و کاهش محسوس دمای هوا خواهد بود.

سمیه ملاحی در گفتگوباخبرنگارمهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی امروز یکشتبه در ساعات عصر و شب شرایط برای رگبارهای پراکنده در برخی نقاط استان مهیا خواهد بود.

وی افزود: از فردا عصر و شب، منطقه تحت تاثیر امواج ناپایدار قرار می‌گیرد که به موجب آن افزایش ابر، رگبارهای رعدوبرقی پراکنده و کاهش دمای هوا پیش‌بینی می‌شود.

ملاحی اظهار کرد: این وضعیت ناپایدار که به تدریج شدت پیدا می‌کند، از شامگاه دوشنبه آغاز شده و تا روز چهارشنبه با شدت ضعیف‌تری ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: توصیه می‌شود ساکنان استان از فعالیت‌های فضای باز در این روزها خودداری کنند و مراقب نوسانات شدید دمایی و شرایط ناپایدار باشند.

کد مطلب 6805177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها