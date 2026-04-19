به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با معاون فدراسیون صلیب سرخ جهانی و هیات همراه ایشان که به دعوت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و در راستای مطالبه گری‌های حقوقی معاون بین الملل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود، ابعاد جدیدی از نقش‌آفرینی هلال‌احمر ایران در عرصه جهانی را تبیین کرد و گفت: هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که نه‌تنها در میدان عمل، بلکه در عرصه تولید فکر، قاعده‌گذاری و آینده‌نگری بشردوستانه نیز به یک مرجع اثرگذار تبدیل شده است. آنچه در این دیدار رخ داد، صرفاً تحسین عملکرد نبود؛ بلکه آغاز یک مسیر جدید برای نقش‌آفرینی فعال ایران در شکل‌دهی به قواعد بین‌المللی بود.

وی با اشاره به دعوت رسمی خاویر کاستلانوس، معاون دبیرکل فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر، برای حضور در نشست حضوری آتی فدراسیون گفت: این دعوت، نشان‌دهنده جایگاه راهبردی هلال‌احمر ایران در معادلات بشردوستانه جهانی است؛ جایگاهی که بر پایه عملکرد میدانی درخشان، ظرفیت انسانی کم‌نظیر و مدیریت هوشمند بحران شکل گرفته است.

کولیوند در ادامه، از ارائه یک پیشنهاد مهم و آینده‌نگرانه در این دیدار خبر داد و افزود: ما به‌صورت رسمی‌پیشنهاد تدوین «الحاقیه‌ای به کنوانسیون‌های ژنو» را مطرح کردیم؛ الحاقیه‌ای که به‌طور خاص به موضوع بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تهاجمات، جنگ‌های ترکیبی و فناوری‌های نوین در میدان‌های نبرد می‌پردازد. امروز جهان با شکل جدیدی از تهدیدات مواجه است که قواعد سنتی حقوق بشردوستانه برای آن کافی نیست.

وی تأکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های نظامی، هدف‌گیری خودکار، جنگ‌های سایبری و ترکیبی، اگر بدون چارچوب‌های اخلاقی و حقوقی باشد، می‌تواند فجایع انسانی بی‌سابقه‌ای رقم بزند. از این‌رو، ضروری است نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر، در خط مقدم تدوین قوانین بازدارنده، شفاف و الزام‌آور در این حوزه قرار گیرند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به واکنش طرف مقابل گفت: خاویر کاستلانوس از این پیشنهاد به‌طور جدی استقبال کرد و آن را اقدامی‌پیشرو و ضروری دانست. وی تأکید کرد که این موضوع در دستور کار فدراسیون قرار خواهد گرفت و قول داد که روند عملیاتی‌سازی آن از طریق مجاری رسمی‌بین‌المللی پیگیری شود.

کولیوند افزود: این استقبال، نشان می‌دهد که هلال‌احمر ایران نه‌تنها در میدان خدمت، بلکه در عرصه اندیشه‌ورزی و سیاست‌گذاری نیز می‌تواند نقش‌آفرین باشد و مسیرهای جدیدی را برای ارتقای نظام حقوق بشردوستانه جهانی باز کند.

وی در ادامه، بر نقش تاریخی و بنیادین نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر در حفظ ارزش‌های انسانی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، این نهضت باید از اصول بنیادین خود،یعنی انسانیت، بی‌طرفی، بی‌غرضی و استقلال، صیانت کند. در جهانی که درگیر پیچیدگی‌های سیاسی و فناوری‌های نوین جنگی است، حفظ کیان و اعتبار این نهادها، نیازمند موضع‌گیری‌های شجاعانه و اقدام‌های مؤثر است.

کولیوند بار دیگر با لحنی صریح و مقتدر، مطالبات جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و گفت: همان‌گونه که از توانمندی‌های هلال‌احمر ایران تقدیر می‌شود، انتظار می‌رود در برابر نقض آشکار حقوق بشردوستانه و حمله به غیرنظامیان، موضعی روشن، قاطع و مسئولانه اتخاذ شود. سکوت در برابر این‌گونه اقدامات، با فلسفه وجودی نهضت صلیب سرخ و هلال‌احمر در تضاد است.

وی تأکید کرد: هلال‌احمر ایران با تکیه بر تجربه میدانی، ظرفیت انسانی گسترده و نگاه آینده‌محور، آماده است تا در کنار سایر جمعیت‌های ملی، نه‌تنها در ارائه خدمات، بلکه در طراحی آینده نظام بشردوستانه جهانی نیز نقش‌آفرینی کند؛ نقشی که امروز بیش از هر زمان دیگری، مورد توجه و استقبال نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.