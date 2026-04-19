  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

اعتراف به ۴۰ فقره سرقت از انباری منازل در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری سارق و اعتراف او به ۴۰ فقره سرقت از انباری منازل در شهرستان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت از انباری و مشاعات منازل در شهرستان البرز، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی های تخصصی و اطلاعاتی پلیس در این خصوص آغاز شد تا اینکه سرانجام ماموران موفق شدند به سرنخ هایی از سارق رسیده و مخفیگاه وی را در شهر مهرگان شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهم دستگیر و مقادیر زیادی اموال مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد.

طرهانی با بیان اینکه متهم در تحقیقات انجام شده به ۴۰ فقره سرقت از منازل در شهرستان البرز اعتراف کرد، یاد آور شد: ۲ نفر مالخر در این زمینه دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6804992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها