اجرای طرح ضربتی مبارزه با سرقت در دامغان؛ ۹ سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب غروب شنبه در جریان انجام یک رویداد پلیسی در دامغان از اجرای طرح ضربتی مبارزه با سرقت در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این طرح طی بازه یک هفته اخیر در این شهر اجرا شده است.

وی ادامه داد: طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه با سرقت در قالب طرح امنیت محله محور در سطح کلانتری ۱۱ دامغان به اجرا درآمده است.

فرمانده انتظامی دامغان هدف اجرای طرح امنیت محله را برخورد با سارقان و مال‌خران عنوان کرد و اضافه کرد: طی این بازه ۹ سارق دستگیر شدند.

عرب از کشف ۱۸ فقره انواع سرقت در دامغان خبر داد و تصریح کرد: این سرقت ها شامل سیم کابل، مغازه، اماکن خصوصی، موتورسیکلت و غیره بوده است.

وی تداوم اجرای این قبیل اقدامات را در دستور کار دانست و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.