دستبند پلیس دماوند بر دستان سارقان مأمورنما

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو عضو باند سارقان به عنف که با جعل عنوان مأمور پلیس اقدام به اخاذی می‌کردند، خبر داد.

ملکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۵ آبعلی هنگام گشت‌زنی هدفمند، یک نفر از سارقان را که در حین ارتکاب سرقت با عنوان مأمور فعالیت می‌کرد، دستگیر کردند. پس از این اقدام، پرونده برای بررسی بیشتر در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی و پس از هماهنگی با دستگاه قضائی، محل تردد همدست دیگر متهم شناسایی و فرد مذکور در یکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر و به دماوند منتقل شد.

فرمانده انتظامی دماوند با اشاره به اینکه متهمان با سوءاستفاده از عنوان مأمور پلیس، به سه فقره اخاذی و سرقت از اتباع بیگانه در مناطق آبعلی، رودهن و دماوند اعتراف کرده‌اند، گفت: پس از تکمیل پرونده، متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد.

ملکی در پایان به شهروندان توصیه کرد: افراد در مواجهه با کسانی که خود را مأمور نیروی انتظامی یا سایر نهادها معرفی می‌کنند، حتماً مدارک شناسایی معتبر درخواست کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.