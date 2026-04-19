به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در خرمآباد، مأموران انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، فرد سارق را کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی کردند، با هماهنگی قضائی، طی یک عملیات ضربتی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و اموال مسروقه کشف و پس از طی مراحل قانونی، اموال به مالباخته تحویل شد. این اقدام قاطع پلیس، رضایت شاکی پرونده را به همراه داشت.
در اقدامی دیگر، در پی گزارشهای مردمی و ابراز نارضایتی شهروندان در یکی از محلات شهر بروجرد مبنی بر فعالیت یک خردهفروش مواد مخدر که منزل خود را به پاتوقی برای مصرفکنندگان تبدیل کرده بود، با هماهنگی قضائی، محل موردنظر مورد بازرسی در نتیجه فرد متهم به همراه مقادیری مواد مخدر کشف شده دستگیر، همچنین چهار نفر از معتادان حاضر در محل که در حال استعمال مواد مخدر بودند، جمعآوری و جهت ترک اعتیاد به کمپهای مربوطه معرفی شدند. این اقدام پلیس با استقبال و رضایت شهروندان منطقه مواجه شد و موجب برقراری نظم و امنیت بیشتر در محله شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان تأکید کرد: نیروی انتظامی با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت عمومی، سارقان و سوداگران مرگ برخورد قاطعانه خواهد کرد و از شهروندان درخواست میشود در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
