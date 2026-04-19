۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

قدردانی فرمانده کل ارتش از پیام محبت‌آمیز فرمانده معظم کل قوا

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال پیام محبت آمیز حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا به ارتش که به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش صادر شد؛ امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش طی پیامی از ابراز لطف و محبت معظم له تشکر کرد.

مشروح پیام قدردانی فرمانده کل ارتش از رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی)
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

لئن شکرتم لازیدنکم

پیام حکیمانه و مدبرانه فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) به مناسبت ۲۹ فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر پیام‌ها و تدابیر حکیمانه و محبت‌آمیز بنیانگذارکبیر انقلاب اسلامی و امام شهید انقلاب (رحمه الله علیهما) را در اذهان ملت بزرگ ایران و فرزندانشان در ارتش جمهوری اسلامی ایران تداعی کرد و روحیه و انگیزه مضاعفی در رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد.

نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، با همراهی و همدلی برادران خود در سایر قوای نیروهای مسلح، در اجرای اوامر و تدابیر مطاع فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، جان فدایان اسلام، ایران و ملت بزرگ آن در زمین، آسمان و دریای کشور بوده و همانند گذشته، دشمنان بداندیشی که نظر سوء به کشور و ملت ایران دارند را با قاطعی

بی تردید پیام راهبردی و برآمده از قلب نورانی رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی، چراغ راه و هدایت‌گر سربازان ولایت در ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و فرزندان خمینی کبیر و امام خامنه‌ای شهید (رحمه الله علیهما) با قلبی سرشار از شور جهاد و شهادت و عزم راسخ، ضمن تجدید و تحکیم عهد با فرمانده و مقتدای خود تا آخرین قطره خون و تقدیم پیروزی سرافرازانه به ملت ایران خواهند ایستاد و چشم در چشم دشمن، دست بر ماشه و گوش به فرمان جانفشانی خواهند کرد.

همچنین بر خود لازم می‌دانم از طرف آحاد کارکنان ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران از محبت بی‌دریغ ملت قهرمان و نستوه ایران، پیام های محبت‌آمیز سران محترم قوا ، قرارگاه مرکزی خاتم(ص)، سپاه پاسداران، فرماندهی کل انتظامی، وزرای کشور، دفاع، خارجه و سایر مسئولان کشوری و لشکری و تلاش‌های رسانه ملی در گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی و حماسه آفرینی‌های نیروی زمینی از صمیم قلب قدردانی و تشکر کنم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی

