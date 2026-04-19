به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال پیام محبت آمیز حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا به ارتش که به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش صادر شد؛ امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش طی پیامی از ابراز لطف و محبت معظم له تشکر کرد.

مشروح پیام قدردانی فرمانده کل ارتش از رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی)

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

لئن شکرتم لازیدنکم

پیام حکیمانه و مدبرانه فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) به مناسبت ۲۹ فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر پیام‌ها و تدابیر حکیمانه و محبت‌آمیز بنیانگذارکبیر انقلاب اسلامی و امام شهید انقلاب (رحمه الله علیهما) را در اذهان ملت بزرگ ایران و فرزندانشان در ارتش جمهوری اسلامی ایران تداعی کرد و روحیه و انگیزه مضاعفی در رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد.

نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، با همراهی و همدلی برادران خود در سایر قوای نیروهای مسلح، در اجرای اوامر و تدابیر مطاع فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، جان فدایان اسلام، ایران و ملت بزرگ آن در زمین، آسمان و دریای کشور بوده و همانند گذشته، دشمنان بداندیشی که نظر سوء به کشور و ملت ایران دارند را با قاطعی

بی تردید پیام راهبردی و برآمده از قلب نورانی رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی، چراغ راه و هدایت‌گر سربازان ولایت در ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و فرزندان خمینی کبیر و امام خامنه‌ای شهید (رحمه الله علیهما) با قلبی سرشار از شور جهاد و شهادت و عزم راسخ، ضمن تجدید و تحکیم عهد با فرمانده و مقتدای خود تا آخرین قطره خون و تقدیم پیروزی سرافرازانه به ملت ایران خواهند ایستاد و چشم در چشم دشمن، دست بر ماشه و گوش به فرمان جانفشانی خواهند کرد.

همچنین بر خود لازم می‌دانم از طرف آحاد کارکنان ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران از محبت بی‌دریغ ملت قهرمان و نستوه ایران، پیام های محبت‌آمیز سران محترم قوا ، قرارگاه مرکزی خاتم(ص)، سپاه پاسداران، فرماندهی کل انتظامی، وزرای کشور، دفاع، خارجه و سایر مسئولان کشوری و لشکری و تلاش‌های رسانه ملی در گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی و حماسه آفرینی‌های نیروی زمینی از صمیم قلب قدردانی و تشکر کنم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی