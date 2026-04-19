به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژادظهر یکشنبه در دویست و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به نقش بنیادین تعلیم و تربیت در توسعه پایدار استان اظهار کرد: آموزش و پرورش زیربنای پیشرفت هر جامعهای است و به همین دلیل نباید هیچگونه بنبست یا مانعی در مسیر توسعه فضاهای آموزشی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند، افزود: توسعه سرانه آموزشی از اولویتهای مهم استان است و لازم است تمامی نهادها در این مسیر همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
تعیین تکلیف زمینهای آموزشی برای ساخت مدارس
استاندار اصفهان با اشاره به یکی از مهمترین دستورکارهای این جلسه گفت: در این نشست وضعیت تملک زمینهایی که برای احداث مدارس پیشبینی شده اما به دلیل برخی مسائل حقوقی یا وجود معارض با مشکل مواجه شدهاند، مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: روند تملک این زمینها باید با سرعت بیشتری انجام شود تا زمینه برای ورود خیرین مدرسهساز و سازمان نوسازی مدارس به مرحله اجرایی فراهم شود.
جمالینژاد ادامه داد: اجازه نخواهیم داد بروکراسی اداری و پیچیدگیهای اداری مانع از افزایش و نوسازی فضاهای آموزشی در استان شود و دستگاههای مسئول باید در این زمینه همکاری جدی داشته باشند.
تأکید بر بازسازی مدارس آسیبدیده
وی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارشهای ارائهشده درباره برخی مدارس آسیبدیده در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: ایمنی دانشآموزان خط قرمز دولت است و نباید هیچ خللی در این زمینه وجود داشته باشد.
استاندار اصفهان افزود: لازم است برنامه زمانبندی دقیق و مشخصی برای بازسازی و بهسازی این مدارس تدوین شود تا در جلسه آینده شورای آموزش و پرورش ارائه و نهایی شود.
ضرورت تکریم معلمان در سطح جامعه
در ادامه این جلسه، برنامههای گرامیداشت هفته معلم نیز مورد بررسی قرار گرفت و استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت برگزاری برنامههایی در شأن معلمان استان اظهار داشت: برنامههای هفته معلم نباید صرفاً به برگزاری همایشهای اداری محدود شود.
وی تصریح کرد: تکریم جایگاه معلم باید در سطح جامعه نمود و اثر ملموس داشته باشد و همه دستگاههای اجرایی موظفاند در برگزاری برنامههای مرتبط با پاسداشت مقام معلم مشارکت فعال داشته باشند.
