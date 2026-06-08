آقایی: دپوی کالاهای ضروری در گمرک پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی عصر دوشنبه در جریان سفر به شهرستان آستارا در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حسب گزارش‌های مردمی و دعوت اهالی، امروز وارد شهرستان آستارا شدیم. در بدو ورود، جلسه‌ای در دفتر فرماندار این شهرستان با حضور مدیران ارشد، به‌ویژه مدیران ارشد قضایی، برگزار شد و موضوعات مختلف مرتبط با مسائل شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

بازرس کل استان گیلان، با اشاره به بازدید انجام‌شده از بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا گفت: وضعیت عمومی بیمارستان مناسب است اما مدیریت مرکز درمانی نسبت به کمبود نیروی انسانی به‌ویژه پرستار و پایین بودن سرانه درمان گلایه‌مند بوده است.

وی با بیان اینکه سرانه فعلی با حجم خدمات ارائه‌شده و جمعیت شناور شهرستان تناسب ندارد، افزود: آستارا یک شهرستان مرزی و گردشگری است و مدیریت استان باید نسبت به افزایش سرانه درمان توجه ویژه داشته باشد.

بازدید مشترک از گمرک و تأکید بر تخلیه سریع کالاهای ضروری

آقایی در ادامه بازدیدها، به همراه فرماندار، دادستان و رئیس دادگستری آستارا از گمرک این شهرستان بازدید کرد.

وی با اشاره به اهمیت گمرک آستارا در تجارت خارجی کشور گفت: به‌واسطه ورود دستگاه قضایی و امنیتی، انسجام خوبی در روند ورود و خروج کالا ایجاد شده است.

بازرس کل گیلان با تأکید بر اینکه کالاهای ضروری نباید در گمرک دپو شوند، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور، مصوبه شعام ملاک عمل است و کالاهای مورد نیاز تولید و صنعت، به‌ویژه نهاده‌های دامی، باید سریعاً تخلیه و وارد چرخه بازار شوند.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف فوری کالاهای رسوبی و متروکه و واگذاری آن‌ها از طریق فرآیند قانونی مناقصه و مزایده شد.

ساماندهی کامیون‌ها و لزوم اتصال سامانه‌ها

آقایی درباره گلایه‌های مردمی نسبت به مزاحمت خودروهای سنگین در محدوده گمرک گفت: با ورود دادستان، فرماندار و نیروی انتظامی، بخش زیادی از مشکلات ساماندهی شده است.

وی افزود: برای تسریع در خروج کامیون‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده، سامانه پایانه باید به سامانه گمرک متصل شود و این موضوع در دستور کار مسئولان شهرستان قرار دارد.

بازرس کل استان گیلان در پایان تأکید کرد: پیگیری مشکلات درمانی، گمرکی و ترافیکی آستارا با جدیت ادامه خواهد داشت و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند در کوتاه‌ترین زمان اقدامات لازم را انجام دهند.