جزئیات نشست مشترک هیئت رئیسه مجلس با رئیس بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیونهای تخصصی با رئیس و معاونان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه ۳۰ فروردین ماه) برگزار شد و آخرین وضعیت مدیریت ارزی، معیشت مردم و هماهنگیهای اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ارائه گزارش رئیس بانک مرکزی در این جلسه، گفت: تیم اقتصادی دولت در کنار مجلس، عملکرد مطلوبی در سال ۱۴۰۴ داشته و با وجود شرایط دشوار اقتصادی، توانسته با حداقل ناترازی مسیر را طی کند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی تحمیلشده بر کشور افزود: دولت با قدرت از نیروهای مسلح پشتیبانی کرده و معیشت مردم را در نقطه عطف برنامههای خود قرار داده است. تیم اقتصادی دولت، به ریاست رئیسجمهور، تمامی سناریوهای لازم را برای پشتیبانی از رزمندگان در برابر دشمنان آماده کرده است.
نایبرئیس مجلس تأکید کرد: مسئولان بهصورت شبانهروزی، با محوریت نیروهای مسلح، برای بهبود معیشت مردم و پیشبرد امور کشور تلاش میکنند و امیدواریم به پیروزی نهایی برسیم. همچنین رؤسای کمیسیونهای تخصصی نیز در این نشست مطالب مهمی را مطرح کردند و جلسه در فضایی از همفکری و همدلی برگزار شد. تصمیمگیریها و پیشبینیهای لازم برای آینده در هر شرایطی، با آمادگی کامل دولت، مجلس، تیم اقتصادی و بانک مرکزی انجام شد که جای تقدیر دارد.
در ادامه این نشست، حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه هیأترئیسه مجلس و کمیسیونهای تخصصی بر موضوع کنترل ارز و مدیریت اقتصادی با محوریت امنیت و معیشت مردم تاکید کردند، اظهار کرد: موضوعاتی همچون زندگی روزمره مردم، واردات دارو و کنترل قیمتها در این جلسه بررسی و مقرر شد با مدیریت هوشمند و متمرکز، ثبات اقتصادی در کشور حفظ شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: هدف اصلی دولت در این شرایط، مدیریت زندگی مردم، کنترل تورم و تنظیم بودجه کشور است. در همین راستا، تصمیمات مهمی اتخاذ شد تا نحوه جبران و مدیریت کسری بودجه در بخشهای مختلف مشخص شود.
حاجیبابایی با اشاره به پیشبینی شرایط کشور ادامه داد: برنامههای ارائهشده در این نشست دقیق و هدفمند بود و با اجرای آنها، امیدواریم شاهد اداره مؤثرتر کشور باشیم.
در ادامه عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این نشست در ادامه سلسله جلسات هماهنگی هیأترئیسه برگزار شد، تصریح کرد: مقرر شده است در روزهای آینده نیز نشستهای مشابهی با برخی وزرای دولت برگزار شود.
نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی هدف از برگزاری این جلسات را تقویت هماهنگی و همافزایی میان دولت و مجلس در شرایط فعلی کشور عنوان کرد و افزود: این نشستها به افزایش آمادگی برای مواجهه با شرایط مختلف کمک میکند و موجب میشود مجلس و دولت در کنار سایر ارکان نظام، برنامههای قابل اجرا را پیشبینی و تدوین کنند.
گودرزی با تأکید بر اینکه دغدغهها و مطالبات مردم باید از طریق نمایندگان به دولت منتقل شود، گفت: در این جلسه، مهمترین اولویت، بررسی تأمین منابع ارزی کشور بود که بهصورت مفصل مورد بحث قرار گرفت و رؤسای کمیسیونهای تخصصی نیز راهکارهای خود را برای رفع موانع موجود ارائه کردند. موضوع تأمین کالاهای اساسی، حمایت از معیشت مردم و فراهمسازی منابع مورد نیاز کشور نیز بهطور دقیق بررسی شد تا در صورت وجود موانع ناشی از شرایط جنگی، در چنین نشستهایی نسبت به رفع آنها اقدام شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه کشور برای تمام وضعیتهای آمادگی دارد، یادآور شد: دولت پای کار است دو قوه مجریه و مقننه همکاری لازم را دارند، هدف اصلی از برگزاری این نشستها، مدیریت شرایط موجود و تأمین رضایت و آرامش مردم، بهویژه در شرایط جنگ اقتصادی است.
در این جلسه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت گفت: در جلسه امروز، مجموعه اقدامات دولت و تیم اقتصادی برای مدیریت شرایط موجود تشریح شد و خوشبختانه تلاشهای ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته است.
وی با تأکید بر اولویتهای اصلی دولت افزود: اولویت نخست ما تأمین کالاهای اساسی، ارز مورد نیاز مردم و همچنین دارو بوده که این موارد با موفقیت انجام شده است. همچنین گزارش نحوه تأمین ارز و روند ارائه تسهیلات مالی به بخشهای مختلف اقتصادی ارائه شد.
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: بانکهای کشور در این مدت فعال بودهاند و توانستیم این مقطع دشوار را با موفقیت پشت سر بگذاریم. آمادگی لازم نیز وجود دارد که حتی در شرایط سختتر، فعالیتها را بهصورت مؤثر ادامه دهیم.با حمایتهای مردم، پشتیبانی نیروهای مسلح و همراهی مجموعه اقتصادی دولت، میتوان مسیر پیشرو را با موفقیت طی کرد.
گفتنی است در این جلسه موضوعاتی همچون ارز ترجیحی، خرید داروی بیماران خاص، تأمین کود و نهادههای دامی، رسیدگی به وضعیت بانکها از جمله بانکهای سپه و ملی، قوانین چک برگشتی، حمایت از نیروهای مسلح، افزایش قیمت کالاهای اساسی، بازسازی صنایع آسیبدیده از جمله پتروشیمی و فولاد مبارکه، ارزهای بلوکهشده در بانکهای بینالمللی، رسیدگی به حملونقل عمومی آسیبدیده، حمایت از معیشت مردم، همکاری تجاری با کشورهای دوست و همسایه، تقویت تولید داخل، نقدینگی، چاپ پول و تورم از سوی رؤسای کمیسیونهای تخصصی مطرح شد.
