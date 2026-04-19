دعوت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ایجاد تحول اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پیامی از ایرانیان داخل و خارج از کشور برای ایجاد تحولی پایدار و بسیج همگانی در عرصه اقتصاد ملی، دعوت به عمل آورد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ملت شریف و تمدنآفرین ایران،
مواضع و اظهارات توهینآمیز اخیر مقامات بیخرد دولت ایالات متحده آمریکا که مصداق بارز اهانت به ملت بزرگ ایران و پیشینه درخشان تمدنی این مرز و بوم است، بیش از پیش نیات خصمانه و مداخلهجویانه محور آمریکایی-صهیونیستی علیه منافع ملی و استقلال میهن عزیزمان را اثبات نمود.
بر این اساس، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اراده راسخ و توانمندی راهبردی خود، هرگونه توهین، تهدید و تعرض به تمامیت ارضی و حیثیت ملی کشور را با واکنشی قاطع، عبرتآموز و بازدارنده پاسخ خواهند گفت. به فضل الهی و با پشتیبانی هوشمندانه و متعهدانه آحاد مردم ایران، عظمت تاریخی و سربلندی ایران بار دیگر در عرصه بینالمللی به منصه ظهور خواهد رسید.
در عین حال، ضمن تقدیر صمیمانه و دستبوسی متواضعانه از یکایک ملت بصیر و شریف ایران بابت حضور مستمر و عزتمدارانه در عرصه دفاع از کیان کشور، از عموم ملت ایران درخواست میگردد تا با ایجاد تحولی پایدار و بسیج همگانی در عرصه اقتصاد ملی، عزم راسخ خود برای دستیابی به پیشرفت همهجانبه و کمنظیر را به اثبات برسانند.
بدین وسیله پیشنهاد میگردد:
۱. با عنایت به آشکار شدن نیات و سیاستهای خصمانه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان، از تمامی ایرانیان اعم از داخل و خارج از کشور، با هرگونه گرایش و سلیقه فکری و حتی آن دسته از عزیزانی که در گذشته انتقادات و اعتراضاتی داشتهاند، دعوت به عمل میآید تا با انسجام و اتحادی فراگیرتر از پیش، در تحقق شعار سال جاری که همان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است، مشارکت فعالانه و مؤثر داشته باشند.
۲. از هموطنان گرانقدر ایرانی مقیم خارج از کشور انتظار میرود با تمام توان و ظرفیت خود در کنار ملت سربلند ایران به وظیفه تاریخی خویش جامه عمل بپوشانند. شایسته است این عزیزان با بهرهگیری از سرمایههای علمی، فنی، انسانی و مالی خود در مسیر سرمایهگذاری مولد و شتاببخشی به روند پیشرفت کشور گام برداشته و بار دیگر اوج تعهد و دلبستگی خود به ایران عزیز و تمدن کهن آن را در برابر دشمنانی که بویی از انسانیت نبردهاند، به نمایش بگذارند.
۳. همچنین از ایرانیان فرهیخته خارج از کشور تقاضا میگردد از طریق ایجاد شبکهها و کانونها، نسبت به جلب همکاری و همراهی ملتهای آزاده و مستعد جهان که آماده حمایت از ایران در مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا و اسرائیل میباشند، اقدام نمایند.
دولت جمهوری اسلامی ایران با آغوش باز از تمامی ایرانیانی که در این برهه حساس به یاری ایران میشتابند، استقبال مینماید.
دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مراتب آمادگی کامل خود را جهت ایجاد ارتباط و تسهیل همکاری میان شما و دستگاههای اجرایی، قوای سهگانه و وزارتخانههای ذیربط اعلام میدارد.
لازم به ذکر است، نشانی پایگاه اینترنتی مربوطه جهت برقراری ارتباط و هماهنگیهای آتی، متعاقباً از طریق رسانههای رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.
دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
