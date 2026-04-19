به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرا و مدیران مرتبط برگزار شد و در آن بر تداوم تأمین کالاهای اساسی، نظارت دقیق بر بازار و حفظ ثبات در تأمین اقلام مورد نیاز مردم تأکید شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به نام‌گذاری دولت چهاردهم به‌عنوان «دولت دفاع و سازندگی» گفت: از ابتدای فعالیت این دولت، کشور با سه مقطع جنگی و امنیتی مواجه بوده است؛ جنگ ۱۲ روزه، کودتای طراحی شده توسط دشمن در دی ماه و جنگ ۴۰ روزه مواجه شد.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم افزود: حضور مردم در تمامی این صحنه‌ها، عامل اصلی عبور کشور از بحران‌ها بوده و امروز نیز همین حضور در خیابان‌ها، در کنار رزمندگان، پشتوانه‌ای قوی برای مذاکرات است.

عارف با اشاره به هزینه‌های تحمیل‌شده به کشور تصریح کرد: با وجود این فشارها و از دست دادن برخی شخصیت‌های برجسته، کشور از جمله سید الشهدای انقلاب و امام شهیدمان همچنان با قدرت ایستاده است، چرا که ظرفیت ایران برای مقاومت و سازندگی بسیار بالاست.

ضرورت حمایت همه بخش ها از تیم مذاکره کننده کشور

معاون اول رئیس‌جمهور با تقدیر از تیم مذاکره‌کننده کشور تأکید کرد: این تیم با شجاعت و تدبیر در حال دفاع از منافع ملی است و لازم است همه بخش‌ها از آن حمایت کنند.

وی همچنین از تلاش‌های مجموعه دولت، استانداران، اعضای ستاد تنظیم بازار، کارشناسان، بازاریان و اصناف در تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار قدردانی کرد و گفت: این هماهنگی و انسجام، الگوی موفقی از مدیریت در شرایط جنگی ایجاد کرده است.

عارف در ادامه با اشاره به رفتارهای متناقض طرف‌های مقابل در مذاکرات اظهار داشت: مواضع آنان کودکانه و متغیر است؛ در شرایط فشار با التماس به‌دنبال آتش‌بس و مذاکره هستند، اما پس از آن رویکردی لجوجانه اتخاذ می‌کنند.

وی تأکید کرد: ایران دستاوردهای خود، به‌ویژه در حوزه تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و مدیریت و نظارت بر این تنگه باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران باشد.

تحریم‌ها عملاً بی‌اثر خواهد شد

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در چنین شرایطی، دیگر نیازی به انتظار برای رفع تحریم‌ها از سوی دشمنان نیست و این تحریم‌ها عملاً بی‌اثر خواهد شد.

وی با تقدیر از رویکردهای راهبردی رئیس‌جمهور گفت: این نگاه موجب تقویت وفاق، وحدت و انسجام ملی شده و همراهی مردم با نظام و رزمندگان را به‌دنبال داشته است.

در این جلسه، برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل ذخایر راهبردی کشور با تأمین منابع ارزی و ریالی لازم، به‌منظور اطمینان از وفور کالا در شش‌ماهه نخست سال جاری به تصویب رسید.

بسته حمایتی از صنایع آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی تصویب شد

همچنین بسته حمایتی از صنایع آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی تصویب شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی ارزی دولت به واردکنندگان بخش خصوصی اقدام کند.

در ادامه، با توجه به اهمیت رصد بازار، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی مکلف شدند نظارت دقیق‌تری بر قیمت‌ها، خدمات و روند تولید و تأمین کالا اعمال کنند.

در پایان این نشست، آخرین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی بررسی و تصمیمات لازم برای حفظ ثبات بازار، استمرار تأمین کالا، توزیع مناسب و تشدید نظارت‌ها اتخاذ و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.