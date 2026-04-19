بیات: ۴۵ روز بعد از عادی شدن شرایط، انتخابات شوراها برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیات عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت: نشست مشترک هیات نظارت بر انتخابات شوراها و وزارت کشور برای بررسی زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در این جلسه که نواب اول و دوم رئیس مجلس نیز در آن حضور داشتند صورت جلسه‌ای برای تغییر زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها تنظیم شد. بر اساس این صورت جلسه شوراهای دوره ششم همچنان به کار خود ادامه خواهند داد تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی پایان زمان شرایط جنگی در کشور را اعلام کند.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این صورت جلسه، زمانی که پایان شرایط جنگی در کشور توسط شورای عالی امنیت ملی اعلام شود، ۴۵ روز بعد از عادی شدن شرایط هفتمین دوره انتخابات شوراها برگزار خواهد شد و پس از برگزاری انتخابات ۴۵ روز دیگر شوراهای هفتم کار خود را آغاز خواهند کرد.

وی اظهار کرد: این صورت جلسه به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده تا این شورا نظر نهایی را در این باره اعلام کند.