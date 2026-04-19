۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

اجتماع دختران جان‌فدای تبریزی

تبریز- همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر امروز دختران تبریزی سلاح بر دست گرفتند تا به دشمن نشان دهند، نه تنها مردان این سرزمین که دخترانشان نیز ترسی از دشمن ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تبریز امروز پر از رنگ و حرکت بود؛ شهری که در نسیم بهاری روز دختر، لبریز از شور دختران شد. خیابان‌ها نفس تازه‌ای گرفتند و صدای گام‌های دختران نوجوان و جوان در فضا پیچید؛ گام‌هایی استوار و هماهنگ، همچون شعری زنده از شکوه و حضوربود.

«اجتماع دختران جان‌فدا» آیینه‌ای از توان، ایمان و امید دختران تبریزی بود که آمده بودند تا تصویر تازه‌ای از دختران این سرزمین را برای دشمن آمریکایی- صهیونی رقم زنند.

حرکت از میدان ساعت آغاز شد؛ جایی که پرچم‌های سه‌رنگ ایران با نسیم خنک فروردین در هوا می‌رقصیدند. نظم گروه‌ها، اشتیاق چشمان و همدلی‌شان، خطوطی از زیبایی جمعی خلق کرده بود که رهگذران را برای لحظه‌ای از شتاب روزمره بازمی‌داشت. انگار شهر، گام به گام با آنان نفس می‌کشید و این راهپیمایی، قصیده‌ای از عشق به وطن را منعکس می‌کرد.

در پایان مسیر، مصلای امام خمینی (ره) تبریز میزبان ادامه این جشن بزرگ شد؛ جایی که دختران، خانواده‌ها و دیدگان مشتاق در کنار هم، لحظه‌هایی از قدرت دختران ایران را به تصویر کشید. تبریز، در این روز بهاری، روح تازه‌ای یافت؛ روحی که از صدای دختران و پرچم‌های در اهتزاز ایران جان قدرت تازه گرفت.

اجتماع «دختران جان‌فدا» با محوریت دهه کرامت و سالروز ولادت حضرت معصومه (س)، با حضور طیف متنوعی از دختران برگزار شد؛ از گروه‌های کم‌سن هفت تا ده‌ساله گرفته تا دختران نوجوان، دانش‌آموزان دبیرستانی و جمعی از دانشجویان.

برگزارکنندگان اعلام کردند که این برنامه با هدف نمایش توانایی دختران در کار گروهی، تقویت همدلی اجتماعی و ایجاد فضایی متفاوت برای گرامی‌داشت روز دختر طراحی شده است.

آغاز مراسم با حرکت هماهنگ گروه‌های دخترانه از میدان ساعت به سمت مصلای تبریز همراه بود. شرکت‌کنندگان با پوشش متحد و پرچم‌های در دست، تصویری یکدست و منظم در مسیر ایجاد کردند و حضور برخی خانواده‌ها در کنار دختران، به این حرکت رنگ و گرمای بیشتری بخشید.

در حاشیه برنامه، با سه شرکت‌کننده از سنین مختلف گفت‌وگویی کوتاه انجام شد. هستی، ۷ ساله، با لبخندی پرشور گفت: از اینکه با دوستانم راه رفتیم و پرچم تکان دادیم خیلی خوشحال شدم.

معصومه، ۱۳ ساله، دانش‌آموز دوره متوسطه، حضور در این اجتماع را «تجربه‌ای جدید» توصیف کرد و افزود: برایم جذاب بود که همه با هم هماهنگ حرکت کردیم. حس می‌کردم یک کار مهم انجام می‌دهیم. دشمن صهیونی -آمریکایی باید بداند ما دختران ایران پشتیبان کشور و رهبرمان هستیم.

ریحانه، ۲۰ ساله، دانشجوی یکی از دانشگاه‌های تبریز، هدف برنامه را «تقویت اعتمادبه‌نفس دختران» دانست و گفت: وقتی دختران در چنین مراسم‌هایی نقش اصلی دارند، فرصت پیدا می‌کنند توانایی‌هایشان را نشان دهند و در جمع تجربه کسب کنند.پاینده باد ایران.

