به گزارش خبرنگار مهر، تبریز امروز پر از رنگ و حرکت بود؛ شهری که در نسیم بهاری روز دختر، لبریز از شور دختران شد. خیابانها نفس تازهای گرفتند و صدای گامهای دختران نوجوان و جوان در فضا پیچید؛ گامهایی استوار و هماهنگ، همچون شعری زنده از شکوه و حضوربود.
«اجتماع دختران جانفدا» آیینهای از توان، ایمان و امید دختران تبریزی بود که آمده بودند تا تصویر تازهای از دختران این سرزمین را برای دشمن آمریکایی- صهیونی رقم زنند.
حرکت از میدان ساعت آغاز شد؛ جایی که پرچمهای سهرنگ ایران با نسیم خنک فروردین در هوا میرقصیدند. نظم گروهها، اشتیاق چشمان و همدلیشان، خطوطی از زیبایی جمعی خلق کرده بود که رهگذران را برای لحظهای از شتاب روزمره بازمیداشت. انگار شهر، گام به گام با آنان نفس میکشید و این راهپیمایی، قصیدهای از عشق به وطن را منعکس میکرد.
در پایان مسیر، مصلای امام خمینی (ره) تبریز میزبان ادامه این جشن بزرگ شد؛ جایی که دختران، خانوادهها و دیدگان مشتاق در کنار هم، لحظههایی از قدرت دختران ایران را به تصویر کشید. تبریز، در این روز بهاری، روح تازهای یافت؛ روحی که از صدای دختران و پرچمهای در اهتزاز ایران جان قدرت تازه گرفت.
اجتماع «دختران جانفدا» با محوریت دهه کرامت و سالروز ولادت حضرت معصومه (س)، با حضور طیف متنوعی از دختران برگزار شد؛ از گروههای کمسن هفت تا دهساله گرفته تا دختران نوجوان، دانشآموزان دبیرستانی و جمعی از دانشجویان.
برگزارکنندگان اعلام کردند که این برنامه با هدف نمایش توانایی دختران در کار گروهی، تقویت همدلی اجتماعی و ایجاد فضایی متفاوت برای گرامیداشت روز دختر طراحی شده است.
آغاز مراسم با حرکت هماهنگ گروههای دخترانه از میدان ساعت به سمت مصلای تبریز همراه بود. شرکتکنندگان با پوشش متحد و پرچمهای در دست، تصویری یکدست و منظم در مسیر ایجاد کردند و حضور برخی خانوادهها در کنار دختران، به این حرکت رنگ و گرمای بیشتری بخشید.
در حاشیه برنامه، با سه شرکتکننده از سنین مختلف گفتوگویی کوتاه انجام شد. هستی، ۷ ساله، با لبخندی پرشور گفت: از اینکه با دوستانم راه رفتیم و پرچم تکان دادیم خیلی خوشحال شدم.
معصومه، ۱۳ ساله، دانشآموز دوره متوسطه، حضور در این اجتماع را «تجربهای جدید» توصیف کرد و افزود: برایم جذاب بود که همه با هم هماهنگ حرکت کردیم. حس میکردم یک کار مهم انجام میدهیم. دشمن صهیونی -آمریکایی باید بداند ما دختران ایران پشتیبان کشور و رهبرمان هستیم.
ریحانه، ۲۰ ساله، دانشجوی یکی از دانشگاههای تبریز، هدف برنامه را «تقویت اعتمادبهنفس دختران» دانست و گفت: وقتی دختران در چنین مراسمهایی نقش اصلی دارند، فرصت پیدا میکنند تواناییهایشان را نشان دهند و در جمع تجربه کسب کنند.پاینده باد ایران.
