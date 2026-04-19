به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گرمسار در محل دفتر فرماندار توسعه زیر ساخت های جاده ای را یک ضرورت برشمرد و ادامه داد: مزیت این اقدامات پیشگیری از حوادث و تلفات جانی است.

وی به ارتقا ایمنی راه ها تاکید کرد و اظهار داشت: در این خصوص می طلبد تا تعریض نقاط حادثه خیز با جدیت در شهرستان گرمسار پیگیری شود.

فرماندار گرمسار با اشاره به برخی اقدامات انجام گرفته پیرامون ایمن سازی محورهای مواصلاتی، تصریح کرد: نصب برخی تجهیزات و دوربین های نظارتی از جمله آن ها است.

همتی خواستار تقویت نظارت و تکمیل زیرساخت های کنترل ترافیک در محورهای مواصلاتی گرمسار شد و اظهار داشت: تحقق این مهم در گرو همکاری دستگاه های مسئول است.

وی با تقدیر از عملکرد کارکنان راهداری به ویژه در شرایط بحرانی، ادامه داد: با بهره گیری از تجربه و نگاه مدیریتی جدید و همچنین تلاش برای جذب و اجرای پروژه های راهسازی می توان شاهد تحولات مثبت در حوزه جاده ها بود.

به گزارش مهر، در این مراسم از خدمات و زحمات حمید میراخوری رئیس پیشین اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گرمسار تقدیر و سید عباس میرمحمدی به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد.