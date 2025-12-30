  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶

تسریع در صدور مجوزهای دانش‌بنیان در گرمسار برای حمایت از شرکت‌ها

تسریع در صدور مجوزهای دانش‌بنیان در گرمسار برای حمایت از شرکت‌ها

گرمسار- فرماندار گرمسار از شتاب‌بخشیدن به روند صدور مجوزهای فعالیت برای شرکت‌های دانش‌بنیان در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام به‌منظور تسهیل فعالیت و حمایت از این شرکت‌ها انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در فرمانداری گرمسار با تأکید بر اهمیت حمایت عملی از تولید، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان بیان کرد: با برگزاری جلسات مستمر و پیگیری‌های انجام‌شده، عزم جدی برای رفع موانع و مشکلات مطرح شده از سوی فعالان این حوزه در مجموعه مدیریتی شهرستان وجود دارد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های مرکز رشد و برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان گرمسار افزود: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یک اولویت جدی است و فرمانداری آمادگی دارد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه پارک علم و فناوری، زمینه استقرار مناسب، تسریع در صدور مجوزها و رفع موانع اداری را فراهم کند.

فرماندار گرمسار بیان کرد: این اقدامات تسهیلی صورت می‌گیرد تا شرکت‌های دانش بنیان بتوانند نقش مؤثرتری در اشتغال‌زایی، تولید و اقتصاد شهرستان ایفا کنند.

