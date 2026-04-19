به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست مشترک حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز ۳۰ فروردین‌ماه در محل معاونت علمی برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله جبران خسارت‌های وارده در جنگ رمضان، تجهیز زیرساخت‌های پژوهشی آسیب‌دیده از محل اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ماده ۱۱ بند «ت» قانون جهش تولید دانش‌بنیان، حمایت از ایرانیان خارج از کشور، مسکن نخبگان، سیاست‌گذاری پساجنگ توسعه علم و فناوری در کشور و سایر برنامه‌های مرتبط، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حسین افشین در این نشست، ضمن گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: این جنگ‌ها نشان داد آنچه امروز در جهان حکومت و قدرت‌نمایی می‌کند، علم و فناوری است.

او همچنین با اشاره به حملات اخیر به مراکز علمی و دانشگاهی، این اقدامات را تجاوز به حریم علم و دانش خواند و گفت: در این جنگ بیش از ۳۲ مورد آسیب جدی به مراکز علمی و دانشگاهی گزارش شده است که هدف دشمن، فناوری‌های لبه دانش بود. این حوزه آنقدر برای دشمن مهم است که مورد حمله قرار می‌گیرد، اما گاهی در داخل به اندازه کافی به آن اهمیت داده نمی‌شود. این مقام مسئول همچنین بر ضرورت بازسازی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌های کشور تأکید کرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور، آمادگی این معاونت را برای همکاری با وزارت علوم در راستای حمایت از پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های نوظهور اعلام کرد تا بتوانند زنجیره ارزش علم تا محصول نهایی را تسهیل کنند.

او همچنین ابراز درپایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در دو سال باقی‌مانده از دولت چهاردهم، شاهد تحولات چشمگیری در حوزه علم و فناوری باشیم.

تأمین کامل بودجه جهش علمی و پیش‌بینی کمبود منابع

اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، طی سخنانی در این نشست به تشریح اقدامات و اولویت‌های این معاونت پرداخت و گفت: با وجود کمبود شدید منابع، بودجه جهش علمی با حمایت ویژه دکتر افشین صد درصد تخصیص یافته و آماده‌ دریافت است. انتظار داریم اثربخشی این بودجه را مشاهده کنیم، چرا که پیش‌بینی ما حاکی از کمبود منابع بسیار شدید در سال جاری است. از دانشگاه‌ها نیز انتظار داریم با نظارت دقیق به صرف این بودجه در مسیر اهداف تعیین شده کمک کنند تا به سمت دیگری سوق پیدا نکند.

وی با اشاره به آسیب دیدن بسیاری از فناوری‌های برتر کشور در جنگ، تأکید کرد: سیاست‌گذاری فناورانه ما باید پس و قبل از جنگ متفاوت باشد. با فرماندهی قبلی نمی‌توان جلو رفت، زیرا اتفاقات اخیر نشان داد که تکنولوژی برای دشمنان اهمیت دارد و حتی مراکز مهمی مانند مرکز میکروالکترونیک ما به شدت آسیب دید. ما باور نمی‌کردیم که حریم مراکز آموزشی نقض شود و چنین حملاتی به دانشگاه‌ها صورت گیرد.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی مطرح کرد: ما در حال نظرسنجی هستیم تا سیاست‌گذاری‌های خود را تغییر دهیم. امیدواریم سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور، به ویژه در مجلس، به اهمیت علم، تکنولوژی و پژوهش پی برده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند