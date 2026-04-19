به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین محمدی عصر امروز یکشنبه در حاشیه شورای اداری شهرستان دلفان با حضور استاندار لرستان، اظهار داشت: آنچه در این جلسه به‌عنوان مطالبات عمومی مردم مطرح شد، شامل موضوع مسکن و چشمه «آب گرم» بود.

وی گفت: در حوزه راه، مدیرکل مربوطه آنچه را که باید انجام داده انجام داده است، هرچند در برخی نقاط کم‌کاری وجود دارد و باید مسئولین شهرستان با هم‌فکری یکدیگر اقدامات مدیریتی لازم را انجام دهند.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع چشمه «آب گرم» در سفر رئیس‌جمهور نیز موردتأکید قرار گرفته بود، افزود: من خوش‌بین هستم که زیرساخت این موضوع با دستور استاندار فراهم شود.

محمدی با اشاره به قول استاندار مبنی بر برگزاری جلسه بعدی شورای اداری در خردادماه در همین شهرستان، تأکید کرد: آنچه در این جلسه مطرح شده باید در فرایند دو ماه آینده پیگیری شود و میزان تحقق آن ارزیابی خواهد شد.

وی خطاب به مدیران اجرایی خاطرنشان کرد: عملکرد دو ماه آینده مدیران، کارنامه و ملاک ماندگاری یا رفتن آن‌ها خواهد بود.