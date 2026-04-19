فرهنگیان خوزستان سنگر تعلیم را هرگز تعطیل نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر عصر امروز یکشنبه در آیین تقدیر از دانشآموز نیکوکار اهوازی با حضور استاندار خوزستان اظهار کرد: فرهنگیان در همه شرایط پای کار بودهاند و همانگونه که نیروهای نظامی در میدان از کشور دفاع میکنند، معلمان نیز در سنگر تعلیم و تربیت حضور مستمر داشتهاند.
وی ادامه داد: در این مسیر نقشآفرینی فعال فرهنگیان و دانشآموزان استان جلوهگر شد و آنان با حضور در میان مردم، بیعت خود با رهبر معظم انقلاب را اعلام کرده و حمایتشان از نیروهای مسلح را نشان دادند.
علیفر با اشاره به جلوههایی از همدلی و ایثار فرهنگیان تصریح کرد: برخی معلمان حقوق یک ماه خود را برای حمایت از نیروهای مسلح اختصاص دادند و این رفتار نمونهای ارزشمند از روحیه ایثار و مسئولیتپذیری آنان است.
وی افزود: افتخار داریم که یکی از دانشآموزان استان برنده شصتوسومین جایزه ملی البرز شده و جایزه خود را به پویش فرشتههای میناب برای ساخت مدرسه اهدا کرده است؛ اقدامی الهامبخش که ارزش آن فراتر از یک موفقیت فردی است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان در پایان بیان کرد: این روحیه مسئولیتپذیری، ایثار و مشارکت اجتماعی در میان فرهنگیان و دانشآموزان نشان میدهد ظرفیتهای بزرگ انسانی در نظام تعلیم و تربیت وجود دارد و میتواند آیندهای روشن برای کشور رقم بزند.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بنیادهای فرهنگی کشور، سالانه جایزه خود را به دانشآموزان، دانشجویان، طلاب، مخترعان و دانشمندان برتر کشور اعطا میکند. نیایش امیرپرستزاده تمام مبلغ جایزه خود را به پویش «فرشتههای میناب» برای بازسازی مدرسه شجره طیبه میناب که در آغاز جنگ تحمیلی سوم تخریب شده بود، اختصاص داد.
