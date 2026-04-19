به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی شب یکشنبه در جمع فرماندهان و نمایندگان یگانهای مختلف ارتش مستقر در استان ضمن تجلیل از دلاورمردان این نیرو با اشاره به اینکه در روزهای آغازین انقلاب، تلاشهای هدفمندی از سوی برخی افراد برای تضعیف و انحلال ارتش صورت میگرفت، گفت: با دفاع جانانه و هوشمندانه شخصیتهایی همچون شهید چمران و وجود عقلانیت در بدنه انقلاب و نظام، این توطئهها خنثی شد.
وی با بیان اینکه حفظ و تقویت پایههای مستحکم ارتش در آن مقطع بسیار حیاتی بود، افزود: اگر ارتش با آن پایه مستحکم و تجربه دیرینه حفظ نمیشد، بیشک هم در دوران دفاع مقدس لطمات سنگینتری میخوردیم و هم از اقتدار کنونی کشور کاسته میشد.
استاندار یزد ارتش را پشتوانهای فوقالعاده قدرتمند برای نظام توصیف کرد و با اشاره به نقشآفرینی حماسی این نیرو در تقابلات اخیر، بهویژه جنگ رمضان، تصریح کرد: بخش عمدهای از این افتخارات غرورآفرین، مشخصاً در حوزه شلیکها و پدافند هوایی، بر عهده دلاورمردان ارتش عزیز جمهوری اسلامی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر برنامههای موجود جهت ارتقای روزافزون توان نظامی، خاطرنشان کرد: این بیانات موید این است که برنامههای جدیدی برای تقویت بیش از پیش ارتش در دستور کار است و بیشک، تداوم پیروزیهای جبهه حق، مرهون اقتدار و صلابت این نیروی الهی خواهد بود.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحمیل جنگی نابرابر از سوی بیگانگان، اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب با شناخت دقیق و نگاه عمیق و دوراندیش خود، از سالها قبل روند آمادهسازی و قدرتمند شدن کشور را بر اساس آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» آغاز کردند.
وی با تأکید بر اینکه ایران به لحاظ منابع انسانی همواره فرهیختهترین افراد را داشته است، افزود: ما در این زمینه هیچگاه در ردههای دوم و سوم نبودیم، بلکه در سطح اول دنیا قرار داشتیم؛ به گونهای که نامآورانی همچون شهید بابایی در دورههای آموزشی خارج از کشور، اساتید خود را به شگفتی وامیداشتند.
استاندار یزد ادامه داد: با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و همراهی چهرههایی چون سردار شهید طهرانیمقدم و سردار حاجیزاده به توان نظامی خیرهکنندهای دست یافتیم و این قدرت امروز به بازدارندگی بالایی تبدیل شده است که پاسخ قاطعی به هرگونه تعرض بیگانگان به خاک کشور میدهد.
وی با اشاره به تقابل آشکار جبهه حق و باطل در دنیای امروز، مرزبندی میان این دو مسیر را بسیار شفاف و روشن ارزیابی کرد و افزود: در شرایط کنونی، تشخیص مسیر درست برای هر انسان باوجدان و پاکفطرتی کاملاً بدیهی است.
بابایی با اشاره به رویکرد بیگانگان خاطرنشان کرد: دشمنان ایران امروز ماهیت واقعی و اقدامات ضدبشری خود را به جهانیان نشان دادهاند؛ آنها در حالی که خود را نماد ثبات معرفی میکنند، آشکارا به طمعورزی نسبت به ثروتها و منابع ایران اعتراف میکنند.
وی با استناد به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی و تقبیح جوامعی که رفاه خود را بر پایه تعدی به دیگران و دستاوردهای نامشروع بنا میکنند، اظهار داشت: در دل چنین جوامعی انواع مفاسد نهفته است و بر اساس سنت الهی، سرانجام با شکست و افول مواجه خواهند شد.
بابایی با اشاره به آیات شریفه قرآن کریم تصریح کرد: همانگونه که خداوند متعال میفرماید تباهی و فساد در زمین به واسطه اعمال خود انسانها آشکار میشود، نظام خلقت دارای حساب و کتاب دقیقی است و بازتاب این اعمال به جوامع بازمیگردد تا شاید در مسیر اصلاح قرار گیرند؛ حقیقتی که در سرنوشت اقوام گذشته نیز به روشنی بیان شده است.
وی با تاکید بر حمایت پروردگار از مظلومان و وعده قطعی نصرت الهی افزود: بر اساس نص صریح قرآن کریم، به ستمدیدگان اجازه ایستادگی در راه حق و مژده پیروزی داده شده است.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واقعه زمینگیر شدن هواپیماهای آمریکایی و روایات دلاورمردان ارتش در اصفهان، این رویداد را جلوهای روشن از امدادهای الهی دانست و یاد و خاطره شهید زارع از نیروهای جانبرکف ارتش و دیگر شهدای نیروهای اطلاعاتی در این عملیات را گرامی داشت.
وی با تشریح حضور به موقع نیروهای اطلاعاتی در کنار دلاوران ارتش در ساعات اولیه این واقعه تصریح کرد: برخورد قاطع و واکنش به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سد محکمی در برابر زیادهخواهیهای آمریکا ایجاد کرد و نقشههای آنان را برای خلق یک پیروزی دروغین ناکام گذاشت.
استاندار یزد با بیان اینکه متجاوزان در پی این واکنش قاطع و از دست دادن تعادل پروازی هواپیماهای خود مجبور به انهدام تجهیزات و فرار از منطقه شدند، افزود: این عملیات ناکام، شکستی ماندگار نظیر واقعه تاریخی طبس را برای آمریکا رقم زد و اگر متجاوزان اقدام به بمباران تجهیزات خود نکرده بودند، تمامی این امکانات در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگرفت.
وی با ابراز خرسندی از بصیرت و آگاهی ملت ایران خاطرنشان کرد: مردم ما مسیر حق را به خوبی شناختهاند. امروز ما در جبههای قرار داریم که با صلابت در برابر مستکبران ایستادهایم و عمیقاً به نصرت و یاری پروردگار باور داریم.
