به گزارش خبرنگار مهر، آیین کاشت نهال به یاد دانشآموزان شهید دبستان شجره طیبه میناب، صبح سهشنبه در قالب یک پویش سراسری در شهرستان بیجار برگزار شد.
این مراسم با حضور فرماندار شهرستان بیجار، امام جمعه، مدیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان، معلمان و دانشآموزان دبستان پسرانه شهید حقوردی در محل اردوگاه شهید فهمیده برگزار شد.
در این آیین، فرماندار بیجار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز، اظهار کرد: این اقدام ارزشمند که به همت مجموعه آموزش و پرورش و با مشارکت دانشآموزان انجام شده، نشاندهنده روحیه مسئولیتپذیری و توجه به فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل آینده است.
وی افزود: در این مراسم، نهالهایی به یاد دانشآموزان دبستان شجره طیبه میناب که در حملات به شهادت رسیدند، کاشته شد و بر روی هر یک از این نهالها، پلاکهایی مزین به نام این عزیزان نصب شد.
فرماندار شهرستان بیجار ادامه داد: این پویش سراسری نمادی از پاسداشت خون پاک شهدایی است که جان خود را در راه آرمانهای خود فدا کردند و بدون تردید این حرکت فرهنگی، یادآور ایثار و فداکاری آنان برای نسلهای آینده خواهد بود.
