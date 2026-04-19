به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان در صفحه شخصی خود نوشت: شما نمیتوانید به نقض مکرر قوانین بینالمللی ادامه دهید، محاصره خود را دوچندان کنید، ایران را با جنایات جنگی بیشتر تهدید کنید، بر خواستههای غیرمنطقی پافشاری کنید، با سخنرانیهای پرطمطراق قدم بزنید و وانمود کنید که در حال پیگیری «دیپلماسی» هستید.
تا زمانی که محاصره دریایی باقی بماند، خطوط اختلاف نیز باقی خواهند ماند.
سفیر ایران در پاکستان:
تا زمانی که محاصره دریایی باقی بماند،خطوط اختلاف با آمریکا باقی است
