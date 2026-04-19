  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

سفیر ایران در پاکستان:

تا زمانی که محاصره دریایی باقی بماند،خطوط اختلاف با آمریکا باقی است

رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان در صفحه شخصی خود نوشت: تا زمانی که محاصره دریایی باقی بماند، خطوط اختلاف با آمریکا نیز باقی خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان در صفحه شخصی خود نوشت: شما نمی‌توانید به نقض مکرر قوانین بین‌المللی ادامه دهید، محاصره خود را دوچندان کنید، ایران را با جنایات جنگی بیشتر تهدید کنید، بر خواسته‌های غیرمنطقی پافشاری کنید، با سخنرانی‌های پرطمطراق قدم بزنید و وانمود کنید که در حال پیگیری «دیپلماسی» هستید.

کد مطلب 6805560

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      اين پيام مثل يك سيگنال قوي كه محاصررو نگه دارن ! بهتر بود وجه. قابل توجه در حد بودجه ٥ سال كشور به عنوان دريافت خسارت را به عنوان يكي از معيار هاي مذاكره اعلا ميكردين و هر بار مجاني به ميز نميرفتيد ( بعد از هر مذاكره اي يا چيزي يا كسي يا امتيازي به صورت غير مستقيم از دست رفته ) ..

    پربازدیدها

    پربحث‌ها